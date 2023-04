Delta demonstriert auf der Hannover Messe 2023, wie seine Smart Green Solutions zur „Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen und vernetzten Welt" beitragen

Unser neues Markenwerteversprechen, das offiziell auf der weltweit größten Fachmesse vorgestellt wurde, unterstreicht den Fokus von Delta auf die Entwicklung ganzheitlicher, nachhaltiger Lösungen, die sich an den Kundenanforderungen orientieren

HANNOVER, Deutschland, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Wärmemanagementlösungen, hat heute auf der Hannover Messe 2023 sein neues Markenversprechen „Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen und vernetzten Welt" vorgestellt. Die innovativen IoT-basierten Smart Green Solutions von Delta sollen zu den Emissionsreduktionszielen der Menschheit beitragen, indem sie Industrien mit intelligenten Ökosystemen für Automatisierung, Energieeinsparung und Zusammenarbeit fördern.

Delta Demonstrates its new brand value propostion 'Intelligent, Sustainable, Connecting' at Hannover Messe 2023 Delta demonstrating its IoT-based solutions at Hannover Messe 2023 Delta Demonstrates How its Smart Green Solutions are ‘Realizing an Intelligent, Sustainable and Connecting World’ at Hannover Messe 2023 Mrs. Shan-Shan Guo, Chief Brand Officer from Delta Electronics, and Mr. Dalip Sharma, President and GM of Delta Electronics EMEA at Hannover Messe 2023

Shan Shan Guo, Chief Brand Officer bei Delta, betonte: „Europäische Nachhaltigkeitsinitiativen sind ein globaler Maßstab, und daher haben wir beschlossen, unser neues Markenversprechen auf der Hannover Messe, dem Zentrum der europäischen Industrietechnologie, zu präsentieren. Delta arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um die Kundenanforderungen und Emissionsreduktionsziele besser zu erfüllen. Da wir uns von einer industriellen Marke auch zu einer kommerziellen Marke entwickeln, verdeutlicht unser neues Markenversprechen „Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen und vernetzten Welt" die Bemühungen von Delta, energiesparende und kundenorientierte Lösungen zu schaffen, die kollaborative Ökosysteme fördern und so zum globalen 1,5 oC-Klimaziel beitragen. Der Erfolg von Delta zur Erreichung seines wissenschaftlich fundierten Ziels (Science Based Target, SBT) bis 2025, konnte bereits vier Jahre im Voraus erreicht werden. Das ehrgeizige Ziel für RE100 bis 2030 und die Teilnahme an allen Klimagipfeln der COP seit 2007 sind ebenfalls Ausdruck dieses Engagements. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Stakeholdern in der EMEA, um eine bessere Zukunft zu schaffen."

Dalip Sharma, President und General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) von Delta, erklärte: „Im Einklang mit dem Klimaziel der EU, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu reduzieren, betreibt Delta bereits 93 % seiner Tätigkeiten in der EMEA mit erneuerbarem Strom. Darüber hinaus nutzen wir unsere Innovationskraft, um ideale Lösungen zur intelligenten Fertigung und Gebäudeautomation, E-Mobilität, intelligenten Energieinfrastrukturen und grünen ITK-Infrastrukturen anzubieten. Diese Lösungen werden voraussichtlich jährliche Energieeinsparungen von über 56 Prozent in unserem neuen grünen Gebäude der LEED-Gold-Klasse in Helmond, Niederlande, ermöglichen. Mit dem neuen Data Center Customer Experience Center in Soest, Deutschland, dem neuen F&E-Labor in Helmond und der Werkserweiterung in der Slowakei können wir nicht nur Lösungen anbieten, die auf den lokalen Markt zugeschnitten sind, sondern spiegeln auch unser langfristiges Engagement in EMEA wider. "

Die intelligente Fertigung, die nachhaltige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und die Gebäudeautomations-Lösungen von Delta, die alle auf der Hannover Messe 2023 vorgestellt werden, fördern die „Fit for 55"-Politik der Europäischen Kommission und das Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein. Dazu gehören:

Intelligente Fertigungslösungen:

Delta stellt Lösungen für die intelligente Fertigung vor, darunter den neu eingeführten VP3000-Antrieb für Lüfter , Pumpen und Kompressoren. Er wurde speziell entwickelt, um die Betriebseffizienz von Flüssigkeitsmaschinen zu verbessern, hat eine hohe Nennleistung von bis zu 630 kW und steigert die Produktivität durch einen niedrigen Klirrfaktor (THDi) von bis zu 35 % in Industriemotoren. Außerdem wird die bahnbrechende 5-kW-DC-DC-Stromumwandlungs- und Ladeeinheit für Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Effizienz von 93 % und einer breiten Eingangsspannung vorgestellt. Diese Lösung spiegelt den wachsenden Bedarf des Marktes an umweltfreundlicher Technologie wider, die das Potenzial zur Eliminierung von Kohlendioxidemissionen bietet.

Delta stellt Lösungen für die intelligente Fertigung vor, darunter den neu eingeführten VP3000-Antrieb für Lüfter Nachhaltige Lösungen zum Laden und zur Energiespeicherung von Elektrofahrzeugen

Delta stellt sein komplettes Sortiment an Infrastrukturlösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen vor, das weit verbreitet ist. Bisher wurden weltweit über 2 Millionen Ladegeräte mit Delta-Technologie installiert. Mit einem umfassenden Angebot an AC-Ladegeräten, DC-Ladegeräten und ultraschnellen Ladegeräten können die Lösungen von Delta für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden. Sie reichen von privaten und kommerziellen Anwendungen über Flotten bis hin zu öffentlichen Ladestationen. Delta bietet auch die Energiespeicher-Skid-Lösung, ein integriertes Energiespeichersystem für industrielle und gewerbliche Anwendungen mit begrenztem Platz und Bauzeiten.

Delta stellt sein komplettes Sortiment an Infrastrukturlösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen DC-Ladegeräten ultraschnellen Gebäudeautomations-Lösungen, die vernetzen

Delta wird in der EMEA zwei eigene Beispiele für umweltfreundliche Gebäude demonstrieren. Diese zeigen, wie die Gebäudeautomations-Lösungen von Delta in seinem neu gebauten und umweltfreundlichen Gebäude der LEED-Gold-Klasse in Helmond, Niederlande, angepasst werden können oder wie das 35 Jahre alte Bürogebäude in ein BREEAM-zertifiziertes , umweltfreundliches Gebäude in Hoofddorp , Niederlande, umgerüstet werden kann. Der energieeffiziente EC-Lüfter von Delta wird ebenfalls vor Ort demonstriert und verdeutlicht, wie er eine innovative und kosteneffiziente Möglichkeit zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen in Gebäuden und industriellen Anwendungen darstellt.

Delta begrüßt Besucher vom 17. bis 21. April am Stand C20 in Halle 11 in Hannover. Journalisten sind eingeladen, am Dienstag, den 18. April, von 13:30-14:30 Uhr MEZ an der Pressekonferenz am Stand von Delta oder online unter www.linkedin.com/events/deltapressconferenceathannoverm7040977114925318145/comments/ eingeladen teilzunehmen.

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Temperaturmanagementprodukten mit einem erfolgreichen Portfolio an intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Aufladung von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energieanzeige, um die Entwicklung einer intelligenten Fertigung und nachhaltiger Städte zu fördern. Als erstklassiger gesellschaftlicher Akteur mit der Mission, „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten", nutzt Delta seine Kernkompetenz in der hocheffizienten Leistungselektronik und sein Geschäftsmodell mit Fokus auf ESG-Kriterien, um wichtige Umweltthemen wie den Klimawandel anzugehen. Delta versorgt seine Kunden über seine Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Fertigungsstätten an knapp 200 Standorten auf fünf Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene internationale Auszeichnungen und große Anerkennung für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG-Themen erhalten. Seit 2011 wurde Delta bereits zwölf Jahre in Folge auf dem DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Im Jahr 2022 wurde Delta zudem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit doppelter A List-Auszeichnung für ihren maßgeblichen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette im 3. Jahr in Folge zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Ausführliche Informationen zu Delta finden Sie unter https://www.delta-emea.com

