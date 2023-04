Delta démontre comment ses solutions écologiques intelligentes permettent de « Créer un monde intelligent, durable et connecté » au salon Hannover Messe 2023

Notre nouvelle proposition en termes de valeur de marque, lancée officiellement au cours du plus grand salon industriel du monde, souligne l'importance accordée par Delta à la création de solutions globales durables inspirées par les besoins des clients

HANOVRE, Allemagne, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial en matière de solutions de gestion thermique et de la puissance, a lancé aujourd'hui sa nouvelle proposition de valeur de marque, « Créer un monde intelligent, durable et connecté », au salon Hannover Messe 2023. Cette déclaration démontre que les solutions écologiques, intelligentes et innovantes de Delta, fondées sur l'IdO, contribuent aux objectifs de réduction des émissions en favorisant les industries intelligentes basées sur l'automatisation, la conservation de l'énergie et les écosystèmes de collaboration.

Shan Shan Guo, directrice de la marque chez Delta, a souligné que « les initiatives européennes en matière de développement durable sont une référence mondiale. Nous avons donc décidé de lancer notre nouvelle proposition de valeur de marque au Hannover Messe, le cœur de la technologie industrielle européenne. Delta innove en permanence pour mieux répondre aux besoins des clients et aux objectifs de réduction des émissions. Alors que nous passons d'une marque industrielle à une marque commerciale, notre nouvelle proposition de valeur, « Créer un monde intelligent, durable et connecté », traduit les efforts déployés par Delta pour créer des solutions intelligentes, économes en énergie et centrées sur le client, qui favorisent des écosystèmes collaboratifs afin de contribuer à l'objectif climatique mondial de 1,5 oC. Le fait que Delta ait réussi à atteindre son objectif scientifique (SBT), en 2025 avec quatre ans d'avance, son objectif RE100 ambitieux d'ici à 2030 et sa participation à tous les sommets de la COP sur le climat depuis 2007 témoignent également de cet engagement. Nous sommes impatients de coopérer avec les parties prenantes de la région EMEA pour construire un avenir meilleur ».

Dalip Sharma, président et directeur général de Delta pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), a déclaré : « conformément à l'objectif climatique de l'UE visant à réduire les émissions d'au moins 55 % avant 2030, Delta alimente déjà 93 % de ses opérations dans la région EMEA avec de l'électricité renouvelable. En outre, nous exploitons nos capacités d'innovation pour fournir des solutions idéales pour la fabrication intelligente et l'automatisation des bâtiments, la mobilité électronique, les infrastructures énergétiques intelligentes et les infrastructures TIC vertes. Ces solutions devraient permettre de réaliser plus de 56 % d'économies d'énergie par an dans notre nouveau bâtiment écologique certifié LEED Gold à Helmond, aux Pays-Bas. Les nouveaux centre d'expérience client et centre de données de Delta à Soest, en Allemagne, le nouveau laboratoire de R&D à Helmond et l'expansion de notre usine en Slovaquie nous aident non seulement à fournir des solutions adaptées au marché local, mais reflètent également notre engagement à long terme envers la région EMEA ».

Les solutions de fabrication intelligente, d'infrastructures durables de recharge des EV et d'automatisation des bâtiments connectés de Delta, toutes présentées au salon Hannover Messe 2023, font progresser la politique « Ajustement à l'objectif 55 » de la Commission européenne et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 de l'UE. Il s'agit notamment de :

Solutions de fabrication intelligente :

Delta présente des solutions pour la fabrication intelligente, notamment son nouvel entraînement VP3000 pour les ventilateurs, les pompes et les compresseurs. Il est spécialement conçu pour améliorer l'efficacité du fonctionnement des machines à fluide et possède une puissance nominale élevée pouvant atteindre 630 kW . De plus, le VP3000 améliore la productivité avec une faible distorsion harmonique ( THDi ), réduite à 35 %, dans les moteurs industriels. L'unité de recharge et de conversion de puissance DC-DC de 5 kW innovante pour les piles à hydrogène offrant un rendement de 93 % et une plage de tension d'entrée étendue sera également présentée. Cette solution fait écho aux besoins émergents du marché en matière de technologie verte susceptible d'éliminer les émissions de carbone.

Delta présentera sa gamme complète de solutions d'infrastructures de recharge d'EV , qui a été largement acceptée et qui, à ce jour, comptabilise plus de 2 millions de bornes de recharge d'EV Delta installés dans le monde entier. Avec une gamme complète de solutions de bornes de recharge AC , DC et ultra-rapide , les solutions Delta peuvent être appliquées à diverses applications, allant de la recharge résidentielle, commerciale, de flotte à la recharge publique. Delta propose également une plateforme de stockage de l'énergie, un système de stockage de l'énergie intégré pour les applications industrielles et commerciales disposant d'un espace et de temps de construction limités.

Delta présentera deux de ses propres cas de bâtiments écologiques dans la région EMEA , démontrant comment les solutions d'automatisation des bâtiments de Delta peuvent être adaptées à son bâtiment écologique certifié LEED Gold nouvellement construit à Helmond , aux Pays-Bas, ou utilisées pour transformer son immeuble de bureaux vieux de 35 ans en un bâtiment écologique certifié BREEAM à Hoofddorp , aux Pays-Bas. Le ventilateur EC à haut rendement énergétique de Delta fera également l'objet d'une démonstration sur place, démontrant qu'il constitue un moyen innovant et rentable d'améliorer la qualité de l'air et de réduire la pollution par le carbone dans les bâtiments et les applications industrielles.

Delta accueille les visiteurs sur son stand, situé au Hall 11, Stand C20 à Hanovre, Allemagne, du 17 au 21 avril. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse de Delta, qui aura lieu sur son stand, le mardi 18 avril, de 13 h 30 à 14 h 30 CET, ou à se joindre à la conférence de presse en ligne : www.linkedin.com/events/deltapressconferenceathannoverm7040977114925318145/comments/

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est devenue un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Elle bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement de la production intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est recensé par l'indice du World Index of Dow Jones Sustainability™ (DJSI) depuis 2011, soit 12 années consécutives. En 2022, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la troisième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com

