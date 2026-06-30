DENSO et TÜV Rheinland Japan confirment, à partir de données réelles, la pertinence du passeport de batterie pour les produits de stockage d'énergie d'AESC

KARIYA, Japon et YOKOHAMA, Japon, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- DENSO CORPORATION (Siège social : Ville de Kariya, préfecture d'Aichi ; Président : Shinnosuke Hayashi (ci-après dénommée « DENSO ») et TÜV Rheinland Japan, Ltd. (Siège social : Ville de Yokohama, préfecture de Kanagawa ; Président : Kunihiro Okamoto; ci-après dénommée « TÜV Rheinland Japan ») a procédé à une validation conjointe du passeport de batterie pour un produit de stockage d'énergie de la société AESC Group Ltd. (Siège social : Yokohama, préfecture de Kanagawa ; PDG : David Wan ; ci-après dénommée « AESC »), en s'appuyant sur des données réelles issues de l'activité ESS*[1] d'AESC. Dans le cadre de cette validation, DENSO, en collaboration avec les parties concernées, a été chargée de mettre en place et de fournir les bases technologiques du passeport de batterie, tandis que TÜV Rheinland Japan, en tant qu'organisme de certification tiers indépendant, a vérifié la conformité du produit au règlement européen relatif aux batteries*[2] et que ledit produit était à la fois pratique et viable pour une utilisation en conditions réelles. Cette avancée pose des bases solides pour l'entrée des produits de stockage d'énergie d'AESC sur le marché européen.

Défis et contexte

Ces dernières années, la société a dans une plus large mesure manifesté son souhait d'atteindre la neutralité carbone et de passer à une économie circulaire permettant aux ressources de circuler au sein du système économique. En conséquence, le développement de produits durables s'est intensifié. En Europe notamment, le passeport numérique des produits (DPP)*[3] est en cours de mise en place, afin de gérer et de présenter sous forme numérique les informations relatives à la traçabilité des produits. En vertu du règlement de l'UE sur les batteries, un passeport de batterie deviendra obligatoire à partir de février 2027 pour les batteries utilisées dans les secteurs automobile, industriel et autres.

Par ailleurs, parmi les principaux défis liés à la mise en œuvre du règlement figurent la préparation de données dérivées de données réelles, l'exploitation des systèmes requis et la garantie de la praticabilité et de la faisabilité globales, y compris la vérification par des tiers.

Aperçu de la validation

Dans ce contexte, DENSO et TÜV Rheinland Japan ont signé en septembre 2025 un protocole d'accord visant à faire progresser le projet de passeport numérique des produits*[4]. Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises ont procédé à la validation d'un passeport de batterie à partir de données réelles relatives aux batteries ESS d'AESC destinées au marché européen, AESC agissant en tant que fournisseur de données, afin de vérifier la faisabilité et la conformité réglementaire de ce passeport de batterie au regard du règlement européen relatif aux batteries.

DENSO a fourni un service destiné à faciliter la création et la gestion des passeports de batterie, conformément au règlement européen relatif aux batteries. Conformément aux normes établies par le consortium Battery Pass*[5], le service génère un passeport de batterie pour chaque produit et permet d'accéder aux informations relatives à la batterie via un code QR apposé sur le produit. Ce service comprend également une fonctionnalité de gestion des droits d'accès qui contrôle les informations pouvant être consultées en fonction du rôle de l'utilisateur, garantissant ainsi la sécurité des données tout en respectant la souveraineté des données de chaque partie prenante et en facilitant la conformité réglementaire.

En tant que fabricant de produits de stockage d'énergie, AESC a préparé les données nécessaires pour se conformer à la future obligation relative au passeport de batterie et a fourni des données issues de son activité actuelle dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie (ESS), tout en tenant compte de ses futures exportations vers l'Europe et des exigences de ses clients.

Afin de se préparer à se conformer pleinement à la future obligation relative au passeport de batterie, AESC a mis en œuvre des mesures globales en matière de développement durable et de conformité tout au long de sa chaîne de valeur, qui vont au-delà du champ d'application spécifique des données couvertes par cette validation. L'entreprise met en œuvre un suivi systématique de la chaîne d'approvisionnement, afin de garantir le respect des pratiques réglementaires et la rigueur du contrôle qualité. Afin de favoriser la durabilité à long terme, AESC a mis en place, grâce à l'utilisation de solutions de passeport numérique pour batterie, un cadre d'économie circulaire en boucle fermée pour le recyclage et la réutilisation des batteries.

En tant qu'organisme de certification tiers, TÜV Rheinland Japan a vérifié les données traitées par le service de passeport de batterie sur la base du règlement européen relatif aux batteries et de normes telles que la norme DIN DKE SPEC 99100*[6].

Résultats de la validation

Grâce à une validation réalisée à partir de données réelles, les entreprises ont identifié les défis liés à la préparation des données et aux aspects opérationnels découlant des exigences du règlement européen relatif aux batteries, dans un contexte professionnel concret. La validation a également confirmé que le service de passeport de batterie de DENSO ne se limite pas au simple respect des exigences réglementaires formelles, mais qu'il s'agit d'une solution très pratique pouvant être intégrée dans les processus opérationnels concrets. Par ailleurs, la vérification menée par TÜV Rheinland Japan, en tant qu'organisme de certification tiers, a confirmé que le passeport de batterie se révèle efficace tant du point de vue de la conformité réglementaire que de la fiabilité des données.

Sur la base de cette validation réalisée à partir des données relatives aux batteries ESS, DENSO et TÜV Rheinland Japan vont s'attaquer aux batteries de traction automobiles d'AESC et œuvrer conjointement à la mise en œuvre concrète du passeport de batterie dans un éventail plus large d'applications. Grâce à ces initiatives, ils renforceront la conformité réglementaire non seulement en Europe, mais aussi sur les marchés internationaux, apporteront de la valeur ajoutée à leurs clients (les constructeurs automobiles, par exemple) par le biais de la circulation des ressources, et contribueront à l'avènement d'une société durable.