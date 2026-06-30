-DENSO y TÜV Rheinland Japan confirman la viabilidad del Battery Passport para el producto de almacenamiento de energía de AESC utilizando datos reales

KARIYA, Japón y YOKOHAMA, Japón, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DENSO CORPORATION (sede central: ciudad de Kariya, prefectura de Aichi; presidente: Shinnosuke Hayashi, en adelante denominado "DENSO") y TÜV Rheinland Japan, Ltd. (sede central: ciudad de Yokohama, prefectura de Kanagawa; presidente: Kunihiro Okamoto, en adelante denominado "TÜV Rheinland Japan") han llevado a cabo una validación conjunta del pasaporte de la batería para un producto de almacenamiento de energía de AESC Group Ltd. (oficina central: Yokohama, Kanagawa; consejero delegado: David Wan; en adelante "AESC"), utilizando datos reales del negocio ESS*[1] de AESC. En esta validación, DENSO, en colaboración con las partes pertinentes, fue responsable de desarrollar y proporcionar la base tecnológica para el pasaporte de la batería, y TÜV Rheinland Japan, como organismo de certificación independiente de terceros, verificó que el producto cumple con el Reglamento de Baterías de la UE*[2] y que es práctico y viable para su uso en el mundo real. Este logro sienta una base sólida para que los productos de almacenamiento de energía de AESC entren en el mercado de la UE.

Desafíos y antecedentes

En los últimos años, las expectativas sociales han exigido cada vez más alcanzar la neutralidad de carbono y transitar hacia una economía circular que permita la circulación de recursos dentro del sistema económico. Como resultado, se han acelerado los esfuerzos para desarrollar productos sostenibles. En Europa, en particular, se está implementando el Pasaporte Digital de Producto (DPP) *[3] para gestionar y presentar digitalmente la información de trazabilidad de los productos. Según el Reglamento de la UE sobre baterías, el pasaporte de batería será obligatorio a partir de febrero de 2027 para las baterías utilizadas en aplicaciones automotrices, industriales y otras.

Al mismo tiempo, entre los principales retos para abordar el Reglamento se incluyen la preparación de datos derivados de datos reales, el funcionamiento de los sistemas necesarios y la garantía de la viabilidad y practicidad generales, incluida la verificación por parte de terceros.

Resumen de la validación

En este contexto, DENSO y TÜV Rheinland Japan firmaron un memorando de entendimiento en septiembre de 2025 para impulsar el Pasaporte Digital de Producto*[4]. En el marco de esta colaboración, ambas compañías validaron un pasaporte de batería utilizando datos reales de las baterías ESS de AESC para el mercado europeo, con AESC como proveedor de datos, para verificar la viabilidad y el cumplimiento normativo del pasaporte de batería según el Reglamento de Baterías de la UE.

DENSO proporcionó un servicio para la generación y gestión del pasaporte de la batería, de conformidad con el Reglamento de Baterías de la UE. Basado en los estándares establecidos por el Battery Pass Consortium*[5], el servicio genera un pasaporte para cada producto y permite acceder a la información de la batería mediante un código QR adherido al producto. El servicio también incluye una función de gestión de derechos de acceso que controla la información disponible para su visualización según el rol del usuario, garantizando la seguridad de los datos, respetando la soberanía de los datos de cada parte interesada y facilitando el cumplimiento normativo.

Como fabricante de productos de almacenamiento de energía, AESC preparó los datos necesarios para cumplir con la próxima normativa sobre el pasaporte de baterías y proporcionó datos de su negocio actual de sistemas de almacenamiento de energía, teniendo en cuenta las futuras exportaciones a Europa y las necesidades de los clientes.

En preparación para el pleno cumplimiento de la próxima normativa sobre pasaportes de baterías, AESC ha implementado medidas integrales de sostenibilidad y cumplimiento en toda su cadena de valor, que van más allá del alcance específico de los datos de esta validación. La empresa aplica una supervisión sistemática de la cadena de suministro para garantizar prácticas conformes y un riguroso control de calidad. Para apoyar la sostenibilidad a largo plazo, AESC ha establecido, mediante el uso de soluciones digitales de pasaporte de baterías, un marco de economía circular de ciclo cerrado para el reciclaje y la reutilización de baterías.

Como organismo de certificación de terceros, TÜV Rheinland Japan verificó los datos manejados por el servicio de pasaporte de baterías basándose en el Reglamento de baterías de la UE y estándares como DIN DKE SPEC 99100*[6].

Resultados de la validación

Mediante la validación con datos reales, las empresas identificaron los desafíos operativos y de preparación de datos asociados a los requisitos del Reglamento de Baterías de la UE en un entorno empresarial real. La validación también confirmó que el servicio de pasaporte de baterías de DENSO va más allá del cumplimiento de los requisitos reglamentarios formales y representa una solución altamente práctica que puede integrarse en los procesos empresariales reales. Además, la verificación realizada por TÜV Rheinland Japan, como organismo de certificación independiente, confirmó la eficacia del pasaporte de baterías tanto en el cumplimiento normativo como en la fiabilidad de los datos.

Basándose en esta validación mediante datos de baterías ESS, DENSO y TÜV Rheinland Japan ampliarán sus esfuerzos para incluir las baterías de tracción para automoción de AESC y promoverán conjuntamente la implementación práctica del pasaporte de baterías en una gama más amplia de aplicaciones. Mediante estas iniciativas, impulsarán el cumplimiento normativo no solo en Europa, sino también en los mercados globales, fomentarán la creación de valor para clientes como los fabricantes de automóviles a través de la circulación de recursos y contribuirán a la consecución de una sociedad sostenible.