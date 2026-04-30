Der ASMAX Mode feiert sein weltweites Debüt und definiert die Zukunft der Kommunikation bei Gruppenausfahrten neu

SHENZHEN, China, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX gab heute die weltweite Einführung von „ASMAX Mode" bekannt, seinem Intercom-Modus der nächsten Generation, der auf der Smart Mesh Control (SMC)-Technologie basiert. Der ASMAX Mode gilt als Durchbruch im Bereich der Fahrervernetzung und verbindet die Stabilität der Mesh-Kommunikation mit intelligentem Netzwerkmanagement, um eine nahtlose Gruppenkommunikation über große Entfernungen zu ermöglichen – und setzt damit neue Maßstäbe in der Branche.

Introducing ASMAX Mode — a new way to stay connected on every ride.

Seit Jahren sehen sich Motorradfahrer mit einer grundlegenden Einschränkung konfrontiert: Kommunikationsausfälle aufgrund von Entfernung, Gelände und instabilen Verbindungen. Der ASMAX Mode begegnet dieser Herausforderung mit einer bahnbrechenden Hybridarchitektur, die Bluetooth Mesh und Netzwerkkonnektivität intelligent miteinander verbindet. Das System wechselt dynamisch zwischen beiden Technologien und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Kommunikation – unabhängig von Entfernung oder Umgebung.

Ob auf engen Straßen in der Stadt, kurvigen Bergpässen oder abgelegenen Offroad-Strecken – Motorradfahrer können nun in Echtzeit in Verbindung bleiben – ohne manuelle Eingriffe oder Unterbrechungen.

Ein Generationensprung in der Gruppenkommunikation

Der ASMAX Mode unterstützt bis zu 50 Fahrer gleichzeitig und ermöglicht so eine groß angelegte Gruppenkoordination mit beispielloser Stabilität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die durch Bluetooth mit kurzer Reichweite oder geschlossene Ökosysteme eingeschränkt sind, bietet diese adaptive SMC-Technologie sowohl Flexibilität als auch Zuverlässigkeit.

Die wichtigsten Vorteile sind:

Hybride Konnektivität: Nahtloser Übergang zwischen Mesh und Netzwerk für optimale Leistung.

Nahtloser Übergang zwischen Mesh und Netzwerk für optimale Leistung. Überwindet Entfernungsbarrieren: Intelligentes Umschalten zwischen Mesh- und 4G/5G-Netzwerken ermöglicht unterbrechungsfreie Kommunikation von Nah- bis Fernfahrten.

Intelligentes Umschalten zwischen Mesh- und 4G/5G-Netzwerken ermöglicht unterbrechungsfreie Kommunikation von Nah- bis Fernfahrten. Intelligente Stabilität: Automatische Wiederverbindung und dynamische Kanaloptimierung während der Fahrt.

Automatische Wiederverbindung und dynamische Kanaloptimierung während der Fahrt. Zuverlässigkeit in allen Szenarien: Entwickelt für den Einsatz in komplexem Gelände und unter extremen Bedingungen. Auf Sicherheit ausgelegt.

Entwickelt für Sicherheit. Gebaut für die Freiheit.

Im Kern verwandelt der ASMAX Mode die Kommunikation von einer technischen Einschränkung in ein intuitives Erlebnis. Fahrer müssen sich nicht mehr um Verbindungen kümmern oder sich Sorgen machen, den Kontakt zu verlieren. Die Hände bleiben am Lenker, der Fokus bleibt auf der Straße – während die Kommunikation einfach funktioniert.

Frühe Nutzer haben die Wirkung bereits bestätigt. Professionelle Guides und Langstreckenfahrer berichten von einer grundlegenden Veränderung in der Art und Weise, wie sie Gruppenfahrten leiten, koordinieren und erleben – ohne die Angst vor Verbindungsabbrüchen.

Der ASMAX Mode wird als kostenloses Software-Update für alle kompatiblen ASMAX-Geräte verfügbar sein, einschließlich der Flaggschiff- und Mainstream-Produktlinien.

Informationen zu ASMAX

ASMAX verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen IoT, intelligente Geräte und Outdoor-Kommunikationssysteme. ASMAX hat sich dem Aufbau eines globalen IoT-Ökosystems für Outdoor-Sportarten verschrieben und liefert innovative Lösungen, die die Sicherheit, die Konnektivität und die Freude am Fahren verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.asmaxconnect.com (Marke & Partnerschaften)

www.asmaxworld.com (Produkte & Geschäft)

Kontakt

Vertriebs- und Verkaufspartnerschaften: [email protected]

Marketing- und Kooperationsmöglichkeiten: [email protected]

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