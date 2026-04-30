ASMAX Mode fait ses débuts mondiaux et redéfinit l'avenir de la communication des sorties en groupe

SHENZHEN, Chine, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX a annoncé aujourd'hui le lancement mondial d'ASMAX Mode, son mode intercom de nouvelle génération basé sur la technologie Smart Mesh Control (SMC). Présenté comme une avancée majeure dans la connectivité entre motards, le mode ASMAX associe la stabilité de la communication maillée à une gestion intelligente du réseau pour offrir une communication de groupe fluide et longue portée — établissant ainsi une nouvelle norme pour l'industrie.

Introducing ASMAX Mode — a new way to stay connected on every ride.

Pendant des années, les motards ont été confrontés à une limitation fondamentale : les ruptures de communication dues à la distance, au terrain et à l'instabilité des connexions. ASMAX Mode résout ce problème grâce à une architecture hybride pionnière qui intègre intelligemment la connectivité Bluetooth Mesh et la connectivité réseau. Le système passe dynamiquement de l'un à l'autre, garantissant une communication ininterrompue quelle que soit la distance ou l'environnement.

Qu'ils empruntent des rues urbaines denses, des cols de montagne sinueux ou des pistes tout-terrain éloignées, les motards peuvent désormais rester connectés en temps réel, sans intervention manuelle ni perturbation.

Un saut générationnel dans la communication de groupe

Le mode ASMAX prend en charge jusqu'à 50 motards simultanément, ce qui permet de coordonner des groupes à grande échelle avec une stabilité sans précédent. À la différence des systèmes traditionnels limités par le Bluetooth à courte portée ou par des écosystèmes fermés, cette technologie adaptative de SMC offre à la fois souplesse et fiabilité.

Les principaux avantages sont les suivants :

Connectivité hybride : transition transparente entre le Mesh et le réseau pour des performances optimales.

transition transparente entre le Mesh et le réseau pour des performances optimales. Abolition de la barrière de la distance : le maillage intelligent et la commutation des réseaux 4G/5G permettent une communication ininterrompue, de la conduite à courte distance à la conduite à longue distance.

le maillage intelligent et la commutation des réseaux 4G/5G permettent une communication ininterrompue, de la conduite à courte distance à la conduite à longue distance. Stabilité intelligente : auto-reconnexion et optimisation dynamique des canaux en mouvement.

auto-reconnexion et optimisation dynamique des canaux en mouvement. Fiabilité tous scénarios : conçu pour fonctionner sur des terrains difficiles et dans des conditions extrêmes.

Conçu pour la sécurité. Construit pour la liberté.

Fondamentalement, ASMAX Mode transforme la communication d'une contrainte technique en une expérience intuitive. Les motards n'ont plus besoin de gérer les connexions ou de s'inquiéter de la perte de contact. Les mains restent sur le guidon, l'attention reste sur la route, et la communication fonctionne tout simplement.

Les premiers utilisateurs ont déjà validé son impact. Les guides professionnels et les motards de longue distance signalent un changement fondamental dans la manière dont ils dirigent, coordonnent et vivent les randonnées en groupe, éliminant ainsi l'angoisse de la déconnexion.

Le mode ASMAX sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour tous les appareils ASMAX compatibles, y compris les produits phares et les gammes de produits grand public.

À propos d'ASMAX

ASMAX s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise en matière d'IoT, d'appareils intelligents et de systèmes de communication extérieurs. Dédié à la construction d'un écosystème IoT mondial pour les sports de plein air, ASMAX fournit des solutions innovantes qui améliorent la sécurité, la connectivité et le plaisir de rouler.

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