Der Dokumentarfilm „Mit diesem Licht" über das Leben und Vermächtnis von Sor María Rosa Leggol wird in der Vatikanstadt gezeigt

Der Dokumentarfilm von Miraflores Films wird diesen Montag, den 4. April, im Rahmen einer privaten Vorführung für das Diplomatische Korps, vatikanische Beamte und in Rom ansässige Priester und Nonnen (religiöse Orden aus Lateinamerika) gezeigt. Im Anschluss gibt es ein privates Treffen mit Papst Franziskus, bei dem das Erbe von Schwester María Rosa Thema sein wird.

HIGHLAND PARK, Illinois, 4. April 2022 /PRNewswire/ -- Der erste abendfüllende Dokumentarfilm von Miraflores Films, Mit diesem Licht, unter der Regie von Nicole Bernardi-Reis und Laura Bermúdez, wird am Montag, den 4. April 2022, in der Vatikanstadt in Rom für Papst Franziskus und geladene Gäste privat vorgeführt, gefolgt von einem Gespräch mit Seiner Heiligkeit über das bedeutende Vermächtnis von Schwester María Rosa.

Mit diesem Licht beleuchtet das außergewöhnliche und bedeutende Leben von Schwester Maria Rosa Leggol. Während ihrer 70 Jahre als Franziskanernonne half Schwester María Rosa Leggol mehr als 87.000 honduranischen Kindern, Armut und Missbrauch zu entkommen. Der Film erkundet die Entschlossenheit von Schwester María Rosa Leggol, die Diktaturen, Militärputsche und Naturkatastrophen überwand – und ihr inspirierendes Vermächtnis, das durch junge Frauen und Kinder im heutigen Honduras offenbart wird.

Schwester María Rosa Leggol wuchs in einem Waisenhaus auf. Nachdem sie mehrere Nonnen des Ordens der Schulschwestern vom Hl. Franziskus kennengelernt hatte, beschloss sie, sich deren Anliegen als Aufgabe für ihr Leben zu widmen. Schwester María Rosa eröffnete 1964 ihr erstes Waisenhaus und gründete 1966 die gemeinnützige Organisation Sociedad Amigos de los Niños (SAN). Ihr Einfluss setzt sich in der Gegenwart durch die Unternehmer- und Bildungsprogramme der Organisation fort, die Chancen für die Armen in ganz Honduras schaffen.

Jessica Sarowitz, ausführende Produzentin von Mit diesem Licht und Gründerin von Miraflores Films, sagte: „Wir fühlen uns geehrt durch das Interesse Seiner Heiligkeit an unserem Dokumentarfilm, den wir zu Ehren einer echten Heldin gedreht haben. Wir sind dem Team der spanischen Ausgabe von L'Osservatore Romano und der Botschaft von Honduras beim Heiligen Stuhl dankbar, dass sie diese Ehrung nächste Woche möglich machen, und freuen uns auf einen schönen Tag voller Liebe und Erkenntnisse."

Im Anschluss an die private Vorführung findet eine Podiumsdiskussion mit den Co-Regisseurinnen des Films, Nicole Bernardi-Reis und Laura Bermúdez, und Jessica Sarowitz statt.

Informationen zu Miraflores Films

Miraflores Films ist ein Medienunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stimmen inspirierender Frauen durch hochwertige Dokumentarfilme zu verstärken und denjenigen, die von der allgemeinen Berichterstattung ausgeschlossen sind, Raum zu geben, damit ihre Geschichten gesehen und gehört werden. Indem Miraflores Films diese unerzählten Geschichten von außergewöhnlichen Leben und Ausdauer teilt, schafft es authentische Verbindungen mit verschiedenen Zielgruppen - und befähigt sie mit den Werkzeugen, um aktiv engagierte Bürger zu werden. Die bewusste und dynamische Verteilung der Projekte von Miraflores inspiriert andere dazu, mit Mitgefühl zu führen und in ihren eigenen Gemeinschaften Veränderungen zu bewirken.

Pressekontakt:

Wolf Kasteler Public Relations

Omar Gonzales | [email protected]

SOURCE Miraflores Films