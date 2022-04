Ve Vatikánu se promítal dokumentární film „With This Light (S tímto světlem)" o životě a odkazu Sor Maríi Rosy Leggolové

Dokumentární film společnosti Miraflores Films se soukromě promítal pro diplomatický sbor, vatikánské úředníky, kněze a jeptišky z Říma (řeholní řády z Latinské Ameriky) toto pondělí 4. dubna před zvláštním setkáním s papežem Františkem, na kterém se diskutovalo o odkazu Sor Maríi Rosy.

HIGHLAND PARK, 5. dubna 2022 /PRNewswire/ -- První celovečerní dokumentární film Miraflores Films „With This Light (S tímto světlem" režisérek Nicole Bernardi-Reisové a Laury Bermúdezové získal soukromé promítání pro papeže Františka a pozvané hosty toto pondělí 4. dubna 2022 ve Vatikánu v Římě, po němž následovalo setkání s Jeho Svatostí o významném odkazu sestry Marie Rosy.

With This Light (S tímto světlem) osvětluje výjimečný a významný život sestry Marie Rosy Leggolové; během 70 let svého působení jako františkánská řeholnice pomohla sestra Marie Rosa Leggolová více než 87 000 honduraských dětí uniknout chudobě a zneužívání. Film zkoumá odhodlání sestry Maríi Rosy Leggolové, která překonávala diktatury, vojenské převraty a přírodní katastrofy - a její inspirativní odkaz, který odhaluje prostřednictvím mladých žen a dětí v současném Hondurasu.

Sestra María Rosa Leggolová vyrůstala v sirotčinci a poté, co se seznámila s několika Školskými sestrami svatého Františka, se rozhodla nést jejich poslání jako své životní poslání. V roce 1964 otevřela sestra Maria Rosa svůj první sirotčinec a v roce 1966 založila neziskovou organizaci Sociedad Amigos de los Niños (SAN). Její vliv pokračuje i v současnosti prostřednictvím podnikatelských a vzdělávacích programů organizace, které vytvářejí příležitosti pro chudé v celém Hondurasu.

Výkonná producentka a zakladatelka Miraflores Films Jessica Sarowitzová řekla: "Jsme poctěni zájmem Jeho Svatosti o náš dokument, který jsme natočili na počest skutečné hrdinky. Jsme vděční týmu španělského vydání L'Osservatore Romano a honduraskému velvyslanectví při Svatém stolci, že nám tuto poctu umožnili, a vzpomínáme na krásný den plný lásky a poznání."

Po soukromé projekci následovala panelová diskuse, které se zúčastní spolurežisérky filmu Nicole Bernardi-Reisová a Laura Bermúdezová spolu s paní Sarowitzovou.

Miraflores Films je mediální společnost, která se věnuje posilování hlasů inspirativních žen prostřednictvím kvalitních dokumentárních filmů a vytváří prostor pro ty, kteří jsou vyloučeni z hlavního proudu vyprávění, aby jejich příběhy byly viděny a slyšeny. Sdílením těchto nevyřčených příběhů o výjimečných životech a vytrvalosti vytváří Miraflores Films autentické spojení s různorodým publikem a dává mu nástroje, které mu umožní stát se aktivním občanem. Promyšlená a dynamická distribuce projektů Miraflores inspiruje ostatní, aby se řídili soucitem a byli tvůrci změn ve svých vlastních komunitách.

