Der Pole Andrzej Bargiel absolviert die erste durchgehende Skiabfahrt vom Nanga Parbat ohne Zusatzsauerstoff

Der Red-Bull-Athlet fährt in einer einzigen durchgehenden Linie vom Gipfel bis zur Schneegrenze ab und vollendet damit ein Jahrzehnt voller Erstabfahrten von Achttausendern in Pakistan

NANGA PARBAT-BASISLAGER, Pakistan, 4. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Red-Bull-Athlet Andrzej Bargiel (Polen) ist der erste Mensch, der den Nanga Parbat bestiegen und in einer einzigen durchgehenden Abfahrt vom Gipfel bis zur Schneegrenze auf Skiern befahren hat, komplett ohne zusätzlichen Sauerstoff. Der 38-jährige Bargiel vollendete die Abfahrt am 30. Juni im Rahmen seiner Expedition „Hic Sunt Leones – Nanga Parbat Ski Challenge 2026" an der Diamir-Wand des Berges im westlichen Himalaya Pakistans.

Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen

Der Nanga Parbat ist 8126 Meter hoch und weist eine der tödlichsten Bilanzen unter den Achttausendern der Welt auf. Trotz zahlreicher früherer Versuche war es bisher keiner Expedition gelungen, den Gipfel in einer durchgehenden Linie bis zum Ende des befahrbaren Schnees zu befahren.

Bargiel verließ das Basislager (4200 m) am 28. Juni um 6 Uhr, stieg ohne Flaschensauerstoff auf und übernachtete im Lager II (6200 m) sowie im Lager III (6850 m). Er erreichte den Gipfel am 30. Juni und verbrachte dort 45 Minuten, bevor er die Skier anschnallte. Anschließend fuhr Bargiel über die Messner-Route ab, passierte dabei eine Serakbarriere, die zuvor andere Alpinisten von den Skiern gezwungen hatte, und beendete die Abfahrt um 15 Uhr unterhalb von Lager I (4400 m). Er verbrachte zwei Stunden oberhalb von 7900 Metern und damit in der Todeszone des Berges. Die gesamte Tour vom Basislager zum Gipfel und zurück dauerte zwei Tage und neun Stunden.

„Ich wusste, dass der Erfolg dieses Projekts vom richtigen Zeitpunkt und den richtigen Bedingungen in den Bergen abhängen würde. Ich bin froh, dass wir eine Route gefunden haben, auf der wir die gesamte Abfahrt sicher bewältigen konnten. Ich möchte dem gesamten Team und Red Bull für die Unterstützung danken", sagte Bargiel.

Mit dem Nanga Parbat ist der Red-Bull-Athlet nun der erste Mensch, der den Broad Peak, den K2, den Gasherbrum I, den Gasherbrum II, den Everest und den Nanga Parbat ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen und auf Skiern befahren hat – ein Projekt, das er 2015 am Broad Peak begonnen hatte.

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