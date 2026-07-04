Le Polonais Andrzej Bargiel réalise la première descente intégrale sans oxygène du Nanga Parbat

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Red Bull

Jul 04, 2026, 05:59 ET

L'athlète Red Bull relie le sommet à la limite des neiges en une seule ligne ininterrompue, clôturant ainsi une décennie de premières descentes de sommets de 8 000 mètres à travers le Pakistan

CAMP DE BASE DU NANGA PARBAT, Pakistan, 4 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Andrzej Bargiel (Pologne), athlète Red Bull, est devenu la première personne à gravir le Nanga Parbat et à le descendre à ski du sommet jusqu'à la limite des neiges en une descente intégrale, réalisée entièrement sans oxygène d'appoint. Bargiel, âgé de 38 ans, a bouclé la descente le 30 juin dans le cadre de son expédition Hic Sunt Leones – Nanga Parbat Ski Challenge 2026, sur la face Diamir de la montagne, dans l'Himalaya occidental, au Pakistan.

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Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen
Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen
Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen
Andrzej Bargiel - First continuous ski descent of Nanga Parbat, climbed and skied without supplemental oxygen

Le Nanga Parbat culmine à 8 126 mètres et détient l'un des records les plus meurtriers parmi les sommets de plus de 8 000 mètres du monde. Aucune expédition précédente n'avait réussi à relier son sommet à la limite de la neige skiable en une ligne intégrale, malgré de multiples tentatives antérieures.

Bargiel a quitté le camp de base (4 200 m) à 6h00 le 28 juin ; il a gravi la montagne sans oxygène en bouteille et a passé la nuit au camp II (6 200 m) puis au camp III (6 850 m). Il a atteint le sommet le 30 juin et y est resté 45 minutes avant d'enfiler ses skis. Bargiel a ensuite emprunté la voie Messner pour la descente, contournant une barrière de séracs qui avait auparavant contraint les alpinistes à retirer leurs skis, et a terminé sa descente à 15h00 en contrebas du camp I (4 400 m). Il a passé deux heures à plus de 7 900 mètres d'altitude, dans la zone de la mort de la montagne. L'aller-retour complet entre le camp de base et le sommet a duré deux jours et neuf heures.

« Je savais que la réussite de ce projet dépendrait d'un bon timing et de conditions météorologiques favorables en montagne. Je suis content que nous ayons réussi à trouver une voie qui nous a permis d'effectuer toute la descente en toute sécurité. Je tiens à remercier toute l'équipe ainsi que Red Bull pour leur soutien », déclare Bargiel.

Avec le Nanga Parbat, cet athlète soutenu par Red Bull devient la première personne à avoir gravi et descendu à ski le Broad Peak, le K2, le Gasherbrum I, le Gasherbrum II, l'Everest et le Nanga Parbat sans oxygène d'appoint — un projet qu'il a lancé sur le Broad Peak en 2015.

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