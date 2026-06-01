Der Xiaohongshu Luxury Summit 2026 untersucht, wie „Lebensmomente" das Wachstum der Luxusbranche neu gestalten

SHANGHAI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Mai 2026 veranstaltete Xiaohongshu in Shanghai seinen Luxusgipfel „Worth Every Glance", an dem mehr als 100 Führungskräfte führender Luxusmarken aus verschiedenen Bereichen wie Lederwaren, Schmuck, Uhren und Konfektionsmode teilnahmen. Ausgehend von den sich wandelnden Verbrauchererwartungen auf dem chinesischen Luxusmarkt wurde auf dem Gipfel erörtert, wie Marken in einem sich wandelnden Marktumfeld durch Inhalte, Gemeinschaft und kulturelle Verbindungen eine tiefere emotionale Bindung und langfristige Resonanz aufbauen können.

Xiaohongshu Luxury Summit 2026 Explores How “Life Moments” Are Reshaping Luxury Growth

Veränderte Einstellung der Verbraucher: Von Statussymbolen zu bedeutungsvollen Momenten im Leben

Innerhalb des Content-Ökosystems von Xiaohongshu wird die Schnittstelle zwischen Luxus und den persönlichen Meilensteinen der Nutzer immer deutlicher: eine moderne Luxushandtasche, die nach Erhalt des ersten Gehalts gekauft wird, eine Uhr, die zur Feier einer Beförderung ausgewählt wird, oder ein Diamantring, der im Vorfeld einer Hochzeit ausgesucht wird. Hinter jedem Luxuskauf steht ein bedeutender Lebensmoment, der von Emotionen, Identität und Sehnsüchten geprägt ist.

Mi Yang, Group General Manager für Luxus und Dienstleistungen in der Abteilung für Kommerzialisierung bei Xiaohongshu, stellte fest, dass Verbraucher den Wert von Luxus heute nicht mehr allein anhand der Sichtbarkeit von Logos definieren, sondern zunehmend anhand der Fähigkeit einer Marke, emotionale Resonanz, ästhetische Übereinstimmung und ein Gefühl der Begehrlichkeit zu erzeugen.

Drei Wachstumstreiber: Inhalte, Produkte und Markenaktivierungen

Als Reaktion auf diese Veränderungen bei den Verbrauchererwartungen hat Xiaohongshu drei neue Wachstumsfaktoren für den Luxussektor aufgezeigt.

Inhalte wecken Begehrlichkeit. Wie Xuan Shuang, Leiterin für Creator-Marketing und kommerzielle Dienstleistungen bei Xiaohongshu, erklärte: „Von der Markenbildung bis hin zu authentischen Erlebnissen – Inhalte wecken bei den Nutzern Sehnsüchte." Von prominenten Intellektuellen bis hin zu einer vielfältigen Creator-Community und von einer fünfstufigen Influencer-Struktur bis hin zur Entwicklung von Creators zu Käufern – Xiaohongshu ermöglicht es Marken, vielfältige Inhalte und Formate zu entwickeln, die bei den Verbrauchern echte Resonanz finden. Wenn digitales Storytelling eine tiefe Resonanz mit Offline-Erlebnissen findet, gehen die Nutzer über die reine Online-Interaktion hinaus und engagieren sich in der realen Welt, wodurch physische Einzelhandelsräume zu Orten werden, an denen emotionale Verbindungen entstehen und Entdeckungen gemacht werden können.

Produkte entwickeln sich organisch weiter, basierend auf kontinuierlichen Verbrauchererkenntnissen und der Einbindung der Community. Chang Le, Director/Head of Luxury in der Abteilung für Kommerzialisierung bei Xiaohongshu, betonte, dass großartige Produkte nicht nur entdeckt, sondern im Laufe der Zeit gepflegt werden. Mithilfe seiner „Omni-Seeding"-Methodik identifiziert Xiaohongshu vielversprechende Produkte auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse, verfeinert die Positionierung kontinuierlich anhand von Content-Feedback und unterstützt Marken mit zielgerichteten operativen Strategien während der gesamten Customer Journey. In Kombination mit E-Commerce-Tools für den unteren Trichter schafft die Plattform einen vollständig integrierten Weg, der von der Bekanntheit über die Kundenbindung und Konversion bis hin zur langfristigen Kundenbindung reicht.

Markenaktivierungen werden zu emotionalen Werten, wobei sich Offline-Aktivierungen als einige der wirkungsvollsten emotionalen Verstärker der Luxusbranche erweisen. Von der Laufstegshow bis hin zu stadtweiten Pop-up-Stores verbindet Xiaohongshu die Entdeckung von Inhalten, Suchinteraktionen und Offline-Erlebnisse, um Lifestyle-Berührungspunkte in emotional bewegende Momente zu verwandeln. Gleichzeitig sorgen Langform-Videos, Podcasts und nutzergenerierte Inhalte für eine vielschichtige Resonanz, die Marken dabei unterstützt, über flüchtige Aufmerksamkeit hinauszugehen und sich in der Erinnerung der Verbraucher zu verankern sowie eine tiefere Bindung aufzubauen.

Branchenkonsens: Von äußeren Symbolen zur inneren Erfahrung

Hong Fu, Platform Expert Lead für den Bereich Luxus in der Abteilung für Kommerzialisierung bei Xiaohongshu, Kathy Jiang, Partnerin bei Roland Berger; Fil Xiaobai, Modekreativer und Mitbegründer von WHMEDIA; Riley Luo, Mode- und Lifestyle-Kreativer sowie Markengründer; und Vanilla Qian, General Manager für Client Solutions bei WPP Media, waren sich einig, dass sich der Luxusbereich von äußerlichen Statussymbolen hin zu persönlicheren und emotional geprägten Erlebnissen verlagert. Emotionale Erfüllung und ein ausgeprägter Sinn für Lebensqualität werden zunehmend zu neuen Wertmaßstäben. Dank seines authentischen Content-Ökosystems und seiner Datenkompetenzen unterstützt Xiaohongshu Marken dabei, Verbraucher in verschiedenen Lebensphasen gezielter anzusprechen.

Von der Gestaltung von Verbraucherwünschen und der Erschließung des Wertes von Inhalten bis hin zur Verfeinerung von Omni-Seeding-Strategien und der Stärkung der emotionalen Bindung – Xiaohongshu definiert neu, wie Luxusmarken in China ihre Attraktivität steigern. Unter dem Motto „Worth Every Glance" spiegelt die Aufmerksamkeit tiefere emotionale Bindungen zwischen Marken und Verbrauchern wider.

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