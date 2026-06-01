Le Sommet du luxe 2026 de Xiaohongshu explore comment les « grands moments d'une vie » remodèlent l'évolution du luxe

SHANGHAI, 2er juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 28 mai 2026, Xiaohongshu a organisé son Sommet du luxe « Worth Every Glance » à Shanghai, réunissant plus de 100 hauts dirigeants de grandes marques de luxe dans des catégories telles que la maroquinerie, la joaillerie, l'horlogerie et le prêt-à-porter. Axé sur l'évolution des attentes des consommateurs sur le marché chinois du luxe, le sommet a exploré la manière dont les marques peuvent renforcer leur pertinence émotionnelle et leur résonance à long terme grâce au contenu, à la communauté et à la connexion culturelle dans un écosystème en mutation.

Xiaohongshu Luxury Summit 2026 Explores How “Life Moments” Are Reshaping Luxury Growth

Un nouvel état d'esprit des consommateurs : les symboles de réussite laissent la place aux moments importants de la vie

Dans l'écosystème de contenu de Xiaohongshu, l'intersection entre le luxe et les étapes personnelles des utilisateurs est devenue de plus en plus visible : un sac à main de luxe contemporain acheté après avoir reçu son premier salaire, une montre choisie pour marquer une promotion ou une bague en diamant choisie avant un mariage. Derrière chaque achat de luxe se cache un moment de vie significatif, façonné par l'émotion, l'identité et l'aspiration.

Mi Yang, directrice générale du luxe et des services, département de commercialisation de Xiaohongshu, a fait remarquer que les consommateurs d'aujourd'hui ne définissent plus la valeur du luxe uniquement par la visibilité des logos, mais de plus en plus par la capacité d'une marque à créer une résonance émotionnelle, un alignement esthétique et un sentiment de désirabilité.

Trois moteurs de croissance : contenu, produits et activations de la marque

En réponse à ces changements dans les attentes des consommateurs, Xiaohongshu a mis en évidence trois nouveaux moteurs de la croissance du luxe.

Le contenu crée la désirabilité. Comme l'explique Xuan Shuang, responsable du marketing des créateurs et des services commerciaux de Xiaohongshu, « de la construction de la marque aux expériences authentiques, le contenu suscite des aspirations parmi les utilisateurs ». Des intellectuels célèbres à une communauté de créateurs d'horizons variés, et d'une structure d'influenceurs à cinq niveaux à l'évolution des créateurs en acheteurs, Xiaohongshu permet aux marques de créer des contenus et des formats diversifiés qui suscitent une véritable résonance chez les consommateurs. Lorsque la narration numérique résonne profondément avec les expériences hors ligne, les utilisateurs vont au-delà de l'engagement en ligne pour participer au monde réel, transformant les espaces physiques de vente au détail en destinations de connexion émotionnelle et de découverte.

Les produits évoluent organiquement grâce à la connaissance des consommateurs et à l'engagement de la communauté. Chang Le, directeur/responsable du département luxe et commercialisation de Xiaohongshu, a souligné que les grands produits ne sont pas seulement découverts - ils sont nourris au fil du temps. Grâce à sa méthodologie omni-seeding, Xiaohongshu identifie les produits à fort potentiel à l'aide de données, affine en permanence le positionnement grâce aux avis sur le contenu et soutient les marques avec des stratégies opérationnelles très ciblées tout au long du parcours du consommateur. Associée à des outils de commerce en aval, la plateforme crée un parcours entièrement intégré couvrant la sensibilisation, l'engagement, la conversion et la fidélisation à long terme.

Les activations de la marque deviennent des actifs émotionnels, les activations hors ligne s'imposant comme les amplificateurs émotionnels les plus puissants du secteur du luxe. Des défilés aux événements éphémères urbains, Xiaohongshu combine la découverte de contenu, l'engagement de recherche et les expériences hors ligne pour transformer les points de contact du style de vie en moments émotionnellement résonnants. Parallèlement, les vidéos de longue durée, les podcasts et le contenu généré par les utilisateurs créent une résonance échelonnée qui aide les marques à aller au-delà d'une visibilité fugace vers une mémoire durable des consommateurs et une affinité plus profonde.

Consensus de l'industrie : des symboles extérieurs vers l'expérience intérieure

Hong Fu, expert en plateforme de luxe, département de commercialisation de Xiaohongshu, Kathy Jiang, Roland Berger Partner ; Fil Xiaobai, créateur de mode et cofondateur de WHMEDIA ; Riley Luo, créateur de mode et de style de vie et fondateur de marque ; et Vanilla Qian, directeur général, solutions clients, WPP Media, ont partagé le point de vue selon lequel le luxe évolue d'un signal de statut extérieur vers des expériences plus personnelles et émotionnellement ancrées. L'épanouissement émotionnel et la sensibilité à un mode de vie raffiné deviennent de plus en plus de nouveaux marqueurs de valeur. Grâce à son écosystème de contenu authentique et à ses capacités de données, Xiaohongshu aide les marques à engager les consommateurs avec une plus grande précision à travers les différentes étapes de la vie.

Qu'il s'agisse de façonner le désir des consommateurs, de concrétiser la valeur du contenu, d'affiner les stratégies d'omni-seeding ou d'amplifier l'engagement émotionnel, Xiaohongshu redéfinit la manière dont les marques de luxe créent de la désirabilité en Chine. Sous le thème « Worth Every Glance », l'attention porte sur les liens émotionnels plus profonds entre les marques et les consommateurs.

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