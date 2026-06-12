Deratany Law Firm y Nolan Law Group obtienen un veredicto de $ 9.1 millones por negligencia médica

CHICAGO, 12 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un jurado del Condado de Cook ha emitido un veredicto por un total de $ 9,102,029 a favor de los Demandantes Frederick Pleasant y Staci Walker en el caso de negligencia médica de Pleasant v. Sowade, Caso No. 2024 L 007781 (Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Illinois).

Los Demandantes alegaron que un retraso de 24 horas en el diagnóstico de una rara lesión intramedular de la médula espinal en el nivel T9 de la columna vertebral del Sr. Pleasant resultó en una oportunidad perdida para el tratamiento oportuno. Aunque la descompresión quirúrgica se realizó en última instancia después de que se hizo el diagnóstico, los Demandantes sostuvieron que la isquemia prolongada asociada con el retraso causó una lesión permanente de la médula espinal, dejando al Sr. Pleasant parapléjico.

La defensa sostuvo que el médico de atención primaria del Sr. Pleasant no causó ningún retraso en el diagnóstico. La defensa argumentó además que, incluso si se hubiera producido un diagnóstico anterior, la lesión no era operable de una manera que hubiera alterado el resultado. El neurocirujano tratante del Sr. Pleasant testificó que la probabilidad de que un diagnóstico anterior cambiara el resultado era inferior al cinco por ciento.

El juicio de dos semanas fue presidido por la Honorable Eileen O'Connor y el veredicto fue obtenido por los abogados litigantes Jay Paul Deratany y Thomas P. Routh. Este veredicto marca la primera de muchas colaboraciones judiciales entre The Deratany Law Firm y Nolan Law Group, dos firmas litigantes demandantes muy respetadas con vínculos profesionales de larga data.

FUENTE Nolan Law Group