Des communautés autochtones déposent une plainte en Norvège contre Statkraft en vertu de la loi sur la transparence - Initiative pour la justice transnationale - ProDESC

Cette plainte met à l'épreuve les obligations de la Norvège en matière de droits de l'homme, alors que le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Europe fait l'objet d'un examen minutieux concernant ses activités sur le territoire autochtone.

MEXICO, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Des communautés mapuches williche du sud du Chili ont déposé une plainte en Norvège contre Statkraft AS, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Europe, en vertu de la loi norvégienne sur la transparence. La plainte a été déposée par l'Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, avec le soutien de ProDESC et de l'Initiative for Transnational Justice (IJT).

Credit: Pablo E. Pivovano

L'Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü est une organisation autonome mapuche williche qui représente plus de 150 communautés du bassin de la rivière Pilmaiquén et des environs. Depuis plus d'une décennie, elle défend son territoire, ses ressources en eau, ses lieux sacrés et ses droits collectifs face à un projet hydroélectrique de grande envergure.

La plainte demande à l'Autorité norvégienne de la consommation d'enquêter pour déterminer si Statkraft a respecté ses obligations en matière de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans le cadre de la centrale de Rucatayo et du projet hydroélectrique de Los Lagos. Les communautés expriment leurs préoccupations concernant le consentement libre, préalable et éclairé, les droits culturels et spirituels, la sécurité et l'intégrité des femmes, des enfants et des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que le risque de préjudice irréversible lié à l'inondation éventuelle d'un territoire revêtant une importance culturelle.

Pour les Mapuches Williche, la rivière Pilmaiquén est un territoire vivant et sacré, lié à la mémoire ancestrale, aux pratiques de guérison et à la vie cérémonielle, qui s'articule autour du Ngen Mapu Kintuantü.

« Cette plainte n'est pas seulement une action en justice ; c'est un appel à la protection de la vie, de la mémoire et de notre territoire sacré. Nous demandons à la Norvège d'écouter notre message et d'agir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles », a déclaré Machi Millaray Huichalaf, autorité spirituelle mapuche et représentante de l'Aylla Rewe.

Statkraft étant détenue à 100 % par l'État norvégien, cette affaire soulève également la question de la manière dont la Norvège met en œuvre ses engagements en matière de droits de l'homme et dont ses entreprises publiques opèrent à l'étranger. Les plaignants demandent à l'Autorité de la consommation d'accorder la priorité à l'examen de leur dossier, compte tenu du risque de préjudice irréversible. Knut Hurum, qui avait auparavant représenté le peuple sami dans l'affaire historique de Fosen, est le conseiller juridique des plaignants en Norvège.

Le mois prochain, Machi Millaray et d'autres représentants des Mapuches Williche prévoient de se rendre en Norvège. Ils chercheront à rencontrer les autorités norvégiennes, les organisations autochtones et celles de la société civile, et se tiendront à disposition pour des entretiens en personne avec les médias norvégiens et internationaux.

Cette plainte s'inscrit dans le cadre d'une stratégie transnationale plus large qui comprend également des procédures devant le système interaméricain des droits de l'homme et les organes des Nations unies.



Vidéo - https://youtu.be/GvVIqb2SGBE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3008804/Comunidades_Mapuche_en_Chile_2024.jpg