Desenvolve SP fecha 2022 com R$ 1 bi a mais de patrimônio e USD 2,3 bilhões em fundings internacionais

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Principal agente de apoio aos micros, pequenos e médios empresários do estado, o Desenvolve SP (DSP) está fechando 2022 com o seu patrimônio praticamente triplicado. A decisão do governo estadual de alocar mais R$ 1 bilhão na agência de fomento, anunciada no início de dezembro, faz com que a instituição inicie o próximo ano com patrimônio líquido de R$ 3,3 bilhões. "O aumento de capital robustece o Desenvolve SP e o deixa preparado para um crescimento real nos próximos dois a três anos, seguindo uma estratégia já consolidada de gestão", comemora a presidente do Desenvolve SP, Gabriela Chiste.

O aumento expressivo do capital entre 2020 e 2022 se refletiu na carteira com 6.938 clientes ativos (dados de novembro de 2022) e mais de 10 mil clientes atendidos. "Estamos prevendo um crescimento algo entre 30% a 35% na carteira total de R$ 2,3 bilhões para 2023, já incluídas aí as receitas com a gestão de R$ 3,1 bilhões de fundos de desenvolvimento de terceiros", descreve a presidente. "Essa atuação permitiu o apoio a 68.500 empregos entre 2020 e 2022, o que reforça o caráter anticíclico e de sustentabilidade das nossas políticas de crédito", reforça.

O desempenho do Desenvolve SP, que não depende prioritariamente de recursos fiscais do estado, foi reconhecido pelas instituições multilaterais de fomento. Os fundings obtidos junto à Corporação Andina de Fomento – banco de desenvolvimento da América Latina (CAF), em 6 de dezembro, e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em novembro, agregaram mais USD 160 milhões à carteira apenas nos dois últimos meses do ano.

No caso da CAF o banco duplicou a sua aposta no Desenvolve SP, passando o volume de recursos de USD 50 milhões para USD 100 milhões, destinados a projetos de melhoria de produtividade e investimentos públicos que tenham papel estratégico. Já o novo aporte do BID foi de USD 110 milhões e terá como novidade o suporte a empresas lideradas por mulheres e afrodescendentes. Ao todo, a instituição investirá USD 305 milhões no Desenvolve SP. Com esse acréscimo o Desenvolve SP entra em 2023 com R$ 2,3 bilhões em fundings.

A agência de fomento paulista tem em carteira, também, captações junto à Internacional Finance Corporation (IFC), com USD 30 milhões já internalizados para projetos de despoluição do Rio Pinheiros, e ao New Development Bank (NDB), com USD 90 milhões para projetos voltados a água, resíduos sólidos, reciclagem, energia renovável, eficiência energética e infraestrutura urbana.

"Mesmo em momentos econômicos complexos mantivemos e até ampliamos a nossa relação com as entidades multilaterais, o que nos traz maturidade e densidade", avalia a presidente Gabriela Chiste. A relação de parceiros deve aumentar, já que o Desenvolve SP tem estudos para captações junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e ao alemão KFW Bankengruppe.

A agência soma também repasses provenientes de instituições nacionais como o BNDES e a Finep. Com isso, Desenvolve SP ocupa a terceira colocação em desembolsos entre os bancos de desenvolvimento do país, com acumulado entre 2019 e 2022 de R$ 2,9 bilhões.

O Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado. Para consultar e solicitar financiamentos acesse: www.desenvolvesp.com.br

