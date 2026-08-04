Detrás de cada respiro hay una historia: El Día Mundial de las NTM 2026 pone en primer plano una enfermedad pulmonar poco reconocida

NTM Info & Research combina datos e historias de pacientes para generar conciencia, fomentar conversaciones con los profesionales de la salud y conectar a las familias con información y apoyo confiables.

MIAMI, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En este Día Mundial de las NTM, NTM Info & Research centra la atención en las personas que enfrentan una enfermedad pulmonar grave, en aumento y aún poco reconocida.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/ntm-info-and-research/9410751-es-world-ntm-day-2026-spotlights-lung-disease

La enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, o NTM, es causada por bacterias que se encuentran de manera natural en el medio ambiente, incluidos el suelo y el agua. Es diferente de la tuberculosis y, por lo general, no se considera contagiosa de persona a persona.

Bajo el tema de la campaña de 2026, "Detrás de cada respiro hay una historia", NTMir está amplificando las voces de pacientes y cuidadores para ayudar al público a comprender mejor las señales, los factores de riesgo y el impacto diario de la enfermedad.

Síntomas como tos crónica, aumento de la producción de esputo, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de peso sin causa aparente, fiebre y sudores nocturnos pueden parecerse a los del asma, la bronquitis crónica, la EPOC u otras afecciones respiratorias. Como resultado, algunos pacientes pueden pasar meses o incluso años buscando respuestas.

WorldNTMDay.org cita un estimado de 220,000 casos de NTM en Estados Unidos en 2020, con un aumento anual de aproximadamente 8.2 por ciento en el número de casos. El riesgo puede ser mayor entre las personas con afecciones pulmonares subyacentes, sistemas inmunológicos débiles y adultos mayores.

"Las cifras nos dicen que la enfermedad pulmonar por NTM merece mayor atención, pero las historias de los pacientes nos muestran por qué esa atención es importante", afirmó Amy Leitman, JD, presidenta de NTM Info & Research. "El Día Mundial de las NTM busca asegurar que esas historias sean escuchadas y que los pacientes y cuidadores sepan que no están solos".

La campaña también reafirma el compromiso de NTMir de ofrecer información accesible a las comunidades de habla hispana.

"Los esfuerzos de concientización deben llegar a las personas donde están", afirmó Helga Rosado, directora de operaciones de NTM Info & Research. "Cuando las familias tienen información en su idioma, están mejor preparadas para hacer preguntas, comprender los síntomas y encontrar apoyo".

Las personas que viven con síntomas persistentes o infecciones respiratorias recurrentes deben hablar con un profesional de la salud sobre las evaluaciones que podrían ser apropiadas.

Para obtener más información sobre el Día Mundial de las NTM, visite WorldNTMDay.org. Para acceder a materiales educativos, grupos de apoyo, un directorio de profesionales de la salud y otros recursos para pacientes y cuidadores, visite NTMinfo.org.

Acerca de NTM Info & Research

NTM Info & Research es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) creada en representación de los pacientes con enfermedades causadas por micobacterias no tuberculosas. NTMir brinda apoyo a pacientes, educación médica, defensa pública y recursos para ayudar a acelerar la investigación, aumentar la concientización y apoyar a las personas afectadas por las NTM y afecciones relacionadas, incluidas las bronquiectasias. Para obtener más información, visite NTMinfo.org.

FUENTE NTM Info & Research (NTMir)