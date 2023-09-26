第一個癌症登月獎在耶魯大學醫學院宣布

News provided by

Yale School of Medicine

26 Sep, 2023, 18:02 ET

康涅狄格州紐黑文2023年9月26日 /美通社/ -- 耶魯大學醫學院和國會女議員 Rosa DeLauro 今天宣佈在美國獲得第一筆衛生高級研究計劃局（ARPA-H）撥款，這是拜登總統的癌症登月計劃的發展成果。 這項價值近 $2500 萬美元的獎項名為「透過 RNA 編碼的免疫基因調節治癒無法治癒的疾病」，旨在透過mRNA 技術訓練特定的免疫細胞來訓練免疫系統，以更好地對抗癌症和其他疾病。

總獎金將在三年內分配給埃默里大學、耶魯大學醫學院和喬治亞大學的合作團隊。 研究人員正在共同努力利用自然免疫系統來對抗癌症、狼瘡和新出現的感染。

埃默里大學和喬治亞理工學院的 Phil Santangelo 博士是首席研究員，他將提供設計 mRNA。 醫學博士 Richard Edelson 是耶魯大學醫學院的皮膚病學的 Anthony N. Brady 教授，還是耶魯大學癌症中心的前任主任，是該計畫的聯合首席研究員。 Edelson 的團隊帶來了功能性樹突細胞，這是適應性免疫系統的主開關。 他們發現樹突狀細胞可以「打開」和「關閉」患者的免疫系統，這是該計畫的基礎。 現在，透過新的 ARPA-H 資金，mRNA 技術將應用於這些細胞。

「在耶魯大學，我們開發了從任何患者身上快速產生樹突狀細胞的獨特能力，現在我們可以用這種設計的 mRNA 指導他們啟動針對任何已知蛋白質的免疫反應，從 COVID19 病毒的刺突蛋白到多種侵襲性腫瘤常見類型，」 Edelson 說。 「這筆資金加速了這些成就的轉化，有可能幫助治療廣泛的人類癌症和其他疾病。」

艾德森補充說，ARPA-H 鼓勵「登月」癌症研究團隊的努力對所有受癌症患者息息相關。 他說他很感謝 DeLauro，他是眾議院撥款委員會和監督醫學研究小組委員會的高級成員。 她在 ARPA-H 的創建過程中發揮了關鍵作用。 Nancy J. Brown 也加入了他們的行列，是醫學博士和耶魯大學醫學院的院長。

Edelson 表示：「這筆慷慨的資金使我們能夠實現重大飛躍，這是我們必須抓住的機會。」 

Yale School of Medicine

SOURCE Yale School of Medicine

Also from this source

Se anuncia el primer Premio Cancer Moonshot en la Escuela de Medicina de Yale

First Cancer Moonshot Award Announced at Yale School of Medicine

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.