第一個癌症登月獎在耶魯大學醫學院宣布

康涅狄格州紐黑文2023年9月26日 /美通社/ -- 耶魯大學醫學院和國會女議員 Rosa DeLauro 今天宣佈在美國獲得第一筆衛生高級研究計劃局（ARPA-H）撥款，這是拜登總統的癌症登月計劃的發展成果。 這項價值近 $2500 萬美元的獎項名為「透過 RNA 編碼的免疫基因調節治癒無法治癒的疾病」，旨在透過mRNA 技術訓練特定的免疫細胞來訓練免疫系統，以更好地對抗癌症和其他疾病。

總獎金將在三年內分配給埃默里大學、耶魯大學醫學院和喬治亞大學的合作團隊。 研究人員正在共同努力利用自然免疫系統來對抗癌症、狼瘡和新出現的感染。

埃默里大學和喬治亞理工學院的 Phil Santangelo 博士是首席研究員，他將提供設計 mRNA。 醫學博士 Richard Edelson 是耶魯大學醫學院的皮膚病學的 Anthony N. Brady 教授，還是耶魯大學癌症中心的前任主任，是該計畫的聯合首席研究員。 Edelson 的團隊帶來了功能性樹突細胞，這是適應性免疫系統的主開關。 他們發現樹突狀細胞可以「打開」和「關閉」患者的免疫系統，這是該計畫的基礎。 現在，透過新的 ARPA-H 資金，mRNA 技術將應用於這些細胞。

「在耶魯大學，我們開發了從任何患者身上快速產生樹突狀細胞的獨特能力，現在我們可以用這種設計的 mRNA 指導他們啟動針對任何已知蛋白質的免疫反應，從 COVID19 病毒的刺突蛋白到多種侵襲性腫瘤常見類型，」 Edelson 說。 「這筆資金加速了這些成就的轉化，有可能幫助治療廣泛的人類癌症和其他疾病。」

艾德森補充說，ARPA-H 鼓勵「登月」癌症研究團隊的努力對所有受癌症患者息息相關。 他說他很感謝 DeLauro，他是眾議院撥款委員會和監督醫學研究小組委員會的高級成員。 她在 ARPA-H 的創建過程中發揮了關鍵作用。 Nancy J. Brown 也加入了他們的行列，是醫學博士和耶魯大學醫學院的院長。

Edelson 表示：「這筆慷慨的資金使我們能夠實現重大飛躍，這是我們必須抓住的機會。」

Yale School of Medicine

SOURCE Yale School of Medicine