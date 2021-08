Dicas Gocil: mitos e verdades sobre terceirização de serviços em condomínio, dicas de segurança e portaria eletrônica

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Gocil, empresa de segurança privada e de multisserviços atua no mercado há mais de 35 anos e tem no seu DNA a oferta de entregas customizadas para seus clientes. Com toda sua experiência a companhia defende os benefícios da terceirização de serviços em condomínios. O debate é fundamental para mostrar como isso pode ser vantajoso para todos. A Gocil reuniu cinco dicas de como a terceirização pode ser positiva. Confira abaixo como a administração pode ser mais assertiva e eficiente:

Ao terceirizar os serviços, os administradores conseguem focar em outras questões como orçamento ou políticas e ações para o bem estar do morador, assim a gestão das atividades e o treinamento fica a cargo da empresa contratada.

O condomínio também deixa de lidar com questões trabalhistas, já que os encargos ficam por conta da prestadora de serviço, além das atividades de seleção, recrutamento, admissão, treinamentos e avaliações.

Ao contratar uma terceirizada, a organização passa a não sofrer mais com as faltas de funcionários, que prejudica a operação. Quando um funcionário terceirizado falta, é enviado outro em seu lugar, evitando a paralisação dos serviços.

A terceirização também torna simples os processos produtivos e administrativos, diminuindo os custos fixos do condomínio. Também se nota a diminuição de desperdício, a redução do quadro de funcionários diretos, o ganho de qualidade e flexibilidade e o aumento de mão de obra especializada.

É visível que um empreendimento que terceiriza seus serviços possui uma estrutura organizacional e estratégica melhor e dispõe de todo o conhecimento técnico e tecnológico oferecido pela terceirizada.

Para o CEO da Gocil, Bruno Jouan todas essas vantagens auxiliam numa entrega mais eficiente: "Nosso trabalho é promover mais agilidade nas tomadas de decisões. A terceirização ajuda na entrega dos serviços e fomenta a qualidade para o cliente, por isso fazemos um serviço customizado sempre visando o bem estar de todos", analisa o executivo.

Portaria remota eletrônica promove mais segurança

E outra ferramenta para auxiliar na segurança e administração dos condomínios é a portaria remota eletrônica. Os altos índices de roubos e furtos e o acesso facilitado às novas tecnologias impulsionam a busca por soluções de segurança cada vez mais assertivas. Por isso, a portaria remota é uma solução inovadora de segurança patrimonial que permite, por meio de uma central de monitoramento, controlar o acesso de visitantes e prestadores de serviços. Essa tecnologia possibilita automatizar a vigilância em condomínios residenciais, condomínios comerciais, indústrias, entre outros tipos de negócio.

Entre os principais benefícios, estão a garantia de realização remota dos procedimentos preventivos. A redução de vulnerabilidade de funcionários e condôminos. Integração de ferramentas que tornam os processos de atendimento mais ágeis, redução de gastos administrativos que podem valorizar o imóvel, rápido acesso às informações e operação dedicada 24 horas por dia.

Jouan da Gocil, explica as vantagens de utilizar a ferramenta: "A portaria remota é excelente para inibir a ação de criminosos devido ao fato de a tecnologia reduzir os riscos relacionados às falhas humanas. A nossa solução, além de evitar o contato direto do profissional com desconhecidos, exige imparcialidade por parte do operador que deverá seguir os procedimentos à risca, sem a influência do relacionamento diário com moradores e visitantes.".

Sobre a Gocil

Fundada há 35 anos, a Gocil é referência na área de segurança privada e no setor de multisserviços. Seu diferencial é a oferta de soluções sob medida, a partir do uso de tecnologia avançada e integrada a processos. Seu portfólio se destaca pela experiência e reconhecimento em segurança patrimonial, além de outros serviços como limpeza, jardinagem e atendimento ao público. Com mais de 25 mil colaboradores, está presente em 14 estados do Brasil que atende mais de 10 mil postos de trabalho. Mais informações no http://www.gocil.com.br.

FONTE Gocil

Related Links

http://www.gocil.com.br



SOURCE Gocil