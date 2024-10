Die 9. Ausgabe des XCMG Apprentice vereint globale Talente im „One XCMG"-Turnier

XUZHOU, China, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) hat die neunte Ausgabe des XCMG Apprentice erfolgreich durchgeführt. An dem achttägigen Erlebnis und innovativen Schulungsprogramm nahmen 23 XCMG-Mitarbeiter aus neun XCMG-Regionen im Ausland und 17 Ländern teil.

Im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Konzerns – hochwertig, intelligent, umweltfreundlich, serviceorientiert und international – nahmen die Auszubildenden des Jahrgangs in fünf Teams am „One XCMG"-Turnier teil, das eine Schulung der beruflichen Fähigkeiten, den Besuch der intelligenten OEM-Fabriken und interaktive Produkterfahrungen umfasste.

„,One XCMG' steht für die tiefgreifende Integration der internationalen Entwicklungs- und Talentstrategien von XCMG sowie für eine wesentliche Umsetzung des erstrangigen Projekts des Vorsitzenden: eine Reform, die sich auf intelligente Revolution, digitale Transformation und globale Vernetzung konzentriert.", sagte Li Zhi, stellvertretender Geschäftsführer von XCMG Global Business Headquarters. „XCMG Apprentice baut eine Brücke, die China und die Welt verbindet. Mit dieser Plattform können immer mehr internationale Talente in die große Familie von XCMG eintreten und zur Internationalisierung von XCMG und zur Entwicklung der Baumaschinenindustrie beitragen."

Die 2016 ins Leben gerufene Kampagne „XCMG Apprentices" ist für XCMG zu einer wichtigen internationalen Kampagne geworden, um mit der Welt in Kontakt zu treten, Chinas fortschrittliche Fertigungsindustrie zu präsentieren und die chinesische Kultur zu fördern. Bis heute wurden im Rahmen des Programms weltweit 300 Millionen Kontakte in über 90 Ländern und Regionen erfasst. XCMG Apprentices bringt nicht nur die globalen Talente des Unternehmens zusammen, sondern dient auch als Plattform, um die chinesische Baumaschinenindustrie zu präsentieren.

Adam Alt von der XCMG-Abteilung für die Region Nordamerika merkte an, dass die Teilnahme am XCMG Apprentice-Programm eine großartige Erfahrung sei, und dass er die Aktivitäten, die Werksbesichtigungen und das Kennenlernen der Regionen auf dieser Reise seines Lebens sehr genossen habe.

In der Zwischenzeit veröffentlichen wir auf der LinkedIn-Plattform Informationen zur Stellenbesetzung, basierend auf dem Bedarf an Talenten in sieben Schlüsselregionen der Welt, darunter Nordamerika, Europa, Ozeanien, Westasien und Nordafrika, für IT-Leiter, Vertriebsleiter, Servicetechniker und andere Positionen in den Bereichen Marketing, Marketing und Service. Stellensuchende können nach XCMG Group durchsuchen, um Stellen zu finden und Lebensläufe einzureichen.

Mit Blick auf die Zukunft wird XCMG weiterhin mehr Möglichkeiten zur Förderung des Wachstums und der Entwicklung von Talenten aus aller Welt bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2540366/Season_9_XCMG_Apprentice_Unites_Global_Talents__One_XCMG__Tournament.jpg