Le programme « XCMG Apprentice » saison 9 réunit les talents mondiaux dans le cadre du tournoi « One XCMG »

XUZHOU, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425) a organisé avec succès la neuvième saison du programme XCMG Apprentice. Cette expérience immersive de huit jours et ce programme de formation innovant ont été suivis par 23 XCMGers venant de neuf régions d'outre-mer de XCMG et de 17 pays.

Season 9 XCMG Apprentice Unites Global Talents in “One XCMG” Tournament.

Conformément aux orientations stratégiques du groupe, à savoir « haut de gamme, intelligent, vert, orienté vers le service et international », les apprentis de cette année ont participé au tournoi « One XCMG » en cinq équipes, qui comprenait une formation aux compétences professionnelles, la visite d'usines OEM intelligentes et des expériences interactives sur les produits.

« 'One XCMG' concerne l'intégration profonde des stratégies de développement international et de talent de XCMG, ainsi qu'une pratique clé du projet n° 1 du Président, une réforme axée sur la révolution intelligente, la transformation numérique et la connexion mondiale », a déclaré Li Zhi, Directeur général adjoint du siège social mondial de XCMG. « Grâce à cette plateforme, de plus en plus de talents internationaux peuvent rejoindre la grande famille de XCMG et contribuer à l'internationalisation de XCMG et au développement de l'industrie des machines de construction. »

Lancée en 2016, XCMG Apprentices est devenue une campagne internationale clé qui permet à XCMG de se rapprocher du monde, de présenter l'industrie manufacturière avancée de la Chine et de promouvoir la culture chinoise. À ce jour, le programme a accumulé 300 millions d'expositions dans le monde entier et couvert plus de 90 pays et régions. XCMG Apprentices ne se contente pas de rassembler les talents internationaux de l'entreprise, mais sert également de plateforme pour mettre en avant l'industrie chinoise des machines de construction.

Adam Alt, de la région Amérique du Nord de XCMG, a déclaré que la participation au programme d'apprentissage de XCMG était une expérience formidable et qu'il avait beaucoup apprécié les activités, les visites d'usine et le fait d'apprendre à connaître les régions dans le cadre de ce voyage d'une vie.

Parallèlement, sur la base des besoins en talents de sept régions clés du monde, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord, nous publions des informations sur le recrutement de directeurs informatiques, de cadres commerciaux, d'ingénieurs des services et d'autres domaines de l'information, du marketing et des services par l'intermédiaire de la plateforme LinkedIn. Les demandeurs d'emploi peuvent rechercher le groupe XCMG pour consulter les postes et soumettre des CV.

À l'avenir, XCMG continuera à offrir davantage d'opportunités pour promouvoir la croissance et le développement des talents internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540366/Season_9_XCMG_Apprentice_Unites_Global_Talents__One_XCMG__Tournament.jpg