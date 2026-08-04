Die Geschichte hinter der viralen Kollagenmaske: Wie Biodance die Zukunft der Hydrogel-Hautpflege prägt

Vom Genesungsweg einer Gründerin zur weltweiten Hautpflegemarke, die Hydrogel-Technologie neu definiert.

SEOUL, Südkorea, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Nicht jede Hautpflegemarke entsteht in einem Labor. Manche beginnen mit einer persönlichen Erfahrung.

Für Biodance begann alles, nachdem sich die Gründerin Mihwa Kim im Jahr 2013 von einem schweren Unfall erholt hatte. Während ihrer Genesung erkannte sie, welches Potenzial Hydrogel in medizinischer Qualität besitzt, um die natürliche Regeneration der Haut zu unterstützen. Diese Erfahrung gab Anlass zu einer einfachen Frage: Warum ließ sich diese Technologie nicht für die tägliche Hautpflege neu denken?

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Diese Frage wurde zur Grundlage der Philosophie von Biodance: die Haut mithilfe der Hydrogel-Technologie dabei zu unterstützen, ihr natürliches Gleichgewicht wiederzufinden, und Hautpflegeprodukte zu entwickeln, die langfristig zur Hautgesundheit beitragen, statt nur vorübergehende Ergebnisse zu erzielen.

Heute hat sich Biodance zu einer der weltweit am schnellsten wachsenden K-Beauty-Hautpflegemarken entwickelt, mit mehr als 300 Millionen verkauften Masken, über 1 Milliarde Videoaufrufen und einer Präsenz in mehr als 90 Ländern. Die meistverkaufte Bio-Collagen Real Deep Mask hat weltweit eine treue Anhängerschaft gewonnen und Biodance als führende Marke im Bereich der Hydrogel-Hautpflege etabliert.

Von einer viralen Maske zu einer vollständigen Hautpflegeroutine

Aufbauend auf dem weltweiten Erfolg der #1 Bio-Collagen Real Deep Mask entwickelt Biodance seine Hydrogel-Philosophie zu einer umfassenden Hautpflegeroutine weiter.

Anfang August 2026 brachte die Marke ihre neuen Hydrogel Eye Patches und den Jelly Serum Mist bei Sephora in 17 europäischen Ländern auf den Markt. Beide Produkte sind sowohl in der Collagen- als auch in der Caviar-PDRN-Linie erhältlich. Das Invisible Collagen Peptide Sun Fluid ist bereits über Amazon in wichtigen europäischen Märkten erhältlich und stärkt damit das wachsende Hautpflegeportfolio von Biodance weiter.

Mit diesen Neueinführungen erweitert Biodance ihr Hydrogel Universe über Masken hinaus und bietet auf Basis der charakteristischen, von Hydrogel inspirierten Technologie der Marke gezielte Augenpflege, tägliche Feuchtigkeitsversorgung sowie UV-Schutz mit leichter Textur.

Während Biodance seine Präsenz bei Sephora, Douglas, Amazon sowie führenden europäischen Handelspartnern weiter ausbaut, möchte die Marke europäischen Verbrauchern nicht nur innovative Produkte, sondern auch eine Hautpflegephilosophie näherbringen, die auf Regeneration, Hautbalance und langfristiger Hautgesundheit basiert.

Informationen zu Biodance

Die in Südkorea gegründete Hautpflegemarke Biodance entstand aus der Überzeugung ihrer Gründerin Mihwa Kim, dass gesunde Haut mit Regeneration beginnt. Die für ihre bahnbrechende Hydrogel-Technologie und die weltweit viral gewordene Bio-Collagen Real Deep Mask bekannte Marke baut ihr innovatives Hautpflegeportfolio weiter aus und macht ihr Hydrogel Universe Verbrauchern auf der ganzen Welt zugänglich.