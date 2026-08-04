L'histoire derrière le masque au collagène devenu viral : Comment Biodance façonne l'avenir des soins de la peau avec l'hydrogel

Du parcours de guérison de sa fondatrice à une marque mondiale de skincare qui réinvente l'hydrogel.

SÉOUL, Corée du Sud, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Toutes les marques de soins de la peau ne naissent pas dans un laboratoire. Certaines partent d'une expérience personnelle.

Speed Speed

Pour Biodance, tout a commencé lorsque sa fondatrice, Mihwa Kim, s'est remise d'un grave accident survenu en 2013. Au cours de sa convalescence, elle a découvert comment l'hydrogel de qualité médicale créait l'environnement optimal pour la régénération naturelle de la peau. Cette expérience lui a inspiré une question toute simple : pourquoi cette technologie ne pourrait-elle pas être repensée pour les soins quotidiens de la peau ?

Cette question est devenue le fondement de la philosophie de Biodance : aider la peau à retrouver son équilibre naturel grâce à la technologie de l'hydrogel, tout en concevant des soins qui favorisent la santé de la peau à long terme plutôt que de se contenter d'apporter des résultats temporaires.

Avec plus de 300 millions de masques vendus, plus d'un milliard de vues sur les réseaux sociaux et une présence dans plus de 90 pays, Biodance s'est imposée comme l'une des marques de K-beauty connaissant la plus forte croissance à l'international. Produit phare de la marque, le masque Bio-Collagen Real Deep Mask s'est constitué une clientèle mondiale fidèle qui a permis à Biodance de s'imposer comme un leader dans le domaine des soins de la peau à base d'hydrogel.

Du masque préféré des réseaux à une routine complète de soins de la peau

Forte du succès mondial de son masque #1 Bio-Collagen Real Deep Mask, la marque Biodance étend son principe de l'hydrogel à toute une routine de soins de la peau.

Début août 2026, la marque a lancé ses nouveaux Hydrogel Eye Patches et sa brume Jelly Serum Mist sur Sephora dans 17 pays européens, où ils sont disponibles dans les collections Collagen et Caviar PDRN. Son Invisible Collagen Peptide Sun Fluid, qui vient encore enrichir la gamme de soins pour la peau en pleine expansion de Biodance, est d'ores et déjà disponible sur Amazon dans les principaux marchés européens.

En proposant des soins ciblés pour le contour des yeux, une hydratation quotidienne et une protection anti-UV légère grâce à la technologie emblématique de la marque, ces lancements élargissent l'univers des produits à base d'hydrogel de Biodance au-delà des masques.

Alors que Biodance poursuit son expansion via Sephora, Douglas, Amazon et ses principaux partenaires de distribution européens, la marque a pour objectif de faire découvrir aux consommateurs européens non seulement des produits innovants, mais aussi une philosophie de soins de la peau fondée sur la régénération, l'équilibre et la santé cutanée à long terme.

À propos de Biodance

Fondée en Corée du Sud, Biodance est une marque de soins pour la peau inspirée par la conviction de sa fondatrice, Mihwa Kim, selon laquelle une peau saine commence par la régénération. Réputée pour sa technologie d'hydrogel pionnière et son masque Bio-Collagen Real Deep Mask qui a fait le tour du monde, la marque continue d'élargir sa gamme innovante de soins pour la peau tout en mettant son univers de produits à base d'hydrogel à la portée des consommateurs du monde entier.