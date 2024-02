DIE KÖNIGLICHE KOMMISSION FÜR ALULA STARTET DIE KAMPAGNE „I CARE" ZUR FEIER, ZUM SCHUTZ UND ZUR FÖRDERUNG DES REICHEN KULTURELLEN ERBES, DER VIELFALT UND DER GESCHICHTE NORDWESTARABIENS

Die I Care-Kampagne, die am 1. Februar startet, wirft ein lokales, nationales und globales Schlaglicht auf die Bedeutung der vielfältigen und laufenden Projekte der RCU zum Schutz des Kulturerbes in AlUla, während die Region zum größten lebenden Museum der Welt ausgebaut wird.

I Care wird die Notwendigkeit des Schutzes von AlUlas vielfältiger Kulturgüterlandschaft, einschließlich natürlicher und von Menschenhand geschaffener Monumente, als Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, zur Förderung des Engagements der Gemeinschaft und zur Erweiterung des Wissens und der Wertschätzung der Menschen für die geschichtsträchtige Vergangenheit AlUlas fördern - Ziele, die mit den Zielen der saudischen Vision 2030 übereinstimmen.

In der ersten Phase der Kampagne hat sich die RCU mit dem renommierten US-amerikanischen Künstler David Popa zusammengetan, um ein einzigartiges Kunstwerk in der Landschaft von AlUla selbst zu schaffen. Das Kunstwerk, das die Form von zwei schützenden Händen hat, wurde um das berühmte Grab von Lihyan, dem Sohn von Kuza, in Hegra errichtet, das 2008 von der UNESCO zum ersten Weltkulturerbe Saudi-Arabiens erklärt wurde.

Es ist ein beeindruckendes und ephemeres Werk der Kreativität, das ausschließlich aus natürlichen Elementen besteht, darunter gelbe Erde aus Europa und rote Erde aus dem Nahen Osten, und eines der bisher größten Werke von Popa. Popas Kunstwerk, das sich innerhalb weniger Wochen auflöst, verdeutlicht die dringende Notwendigkeit kollektiver Maßnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes in AlUla, Saudi-Arabien und der ganzen Welt.

Dr. Abdulrahman Alsuhaibani, exekutiver Direktor für Archäologie, Konservierung und Sammlungen bei der RCU, sagte: „Die Wurzeln der saudischen Kultur und Tradition lassen sich über Jahrtausende zurückverfolgen und wurden von so unterschiedlichen Zivilisationen wie den Nabatäern, Minäern und Lihyanern beeinflusst. Die I Care-Kampagne ist ein wichtiger und umfassender Schritt, um das Bewusstsein und die Wertschätzung der AlUla-Gemeinschaft für die unglaubliche Geschichte, die vor ihrer Haustür existiert, zu steigern."

„Das Königreich hat große Anstrengungen unternommen, um sein kulturelles Erbe und seine reiche Sammlung von Gütern zu bewahren und zu entwickeln, darunter auch AlUla mit seiner 200.000 Jahre alten Geschichte. Als Hüter dieses einzigartigen Kreuzungspunkts der Zivilisationen konzentriert sich die RCU darauf, das Bewusstsein der Menschen für die Notwendigkeit zu schärfen, sich durch die neue I Care-Kampagne für den Erhalt einzusetzen. Dies wird dazu beitragen, die Verbindung zwischen der RCU und unserer Gemeinschaft zu vertiefen, während wir auf ein gemeinsames, geteiltes und integratives Ziel hinarbeiten - unser Erbe zu schützen und zu feiern, damit es auch für kommende Generationen erhalten bleibt."

Der US-Künstler David Popa sagte: „Die Arbeit an diesem Projekt war ein großes Privileg. I Care ist nicht nur eine Kampagne, sondern eine Feier des Erbes und der Traditionen von AlUla und dem Königreich. Das Erbe von AlUla ist ein Schatz für die ganze Welt, und die aufschlussreichen Gespräche mit den lokalen Geschichtenerzählern, den Rawis, den Heritage Rangers und den jungen Botschaftern, die im Rahmen des Hammayah-Programms ausgebildet werden, um die Hüterschaft über dieses unschätzbare Erbe zu übernehmen, haben mich sehr bereichert."

Eine wichtige Zielgruppe der I Care-Kampagne ist die jüngere Generation von AlUla. Die RCU wird Schulen mit umfassenden Toolkits ausstatten, um junge Menschen und ihre Lehrer in einer Reihe von sorgfältig konzipierten Workshops über die Bedeutung des Denkmalschutzes aufzuklären und ihnen zu zeigen, wie Denkmäler mit den Geschichten, dem Leben und den Traditionen der Gemeinschaft verbunden sind. Die RCU wird auch Schulbesuche und Gemeindeaktivitäten in AlUlas vielfältiger Sammlung historischer Denkmäler, wie z. B. Hegra, organisieren.

Die Gemeinschaft, ob jung oder alt, spielt eine aktive und wichtige Rolle bei der Erhaltung der Kulturlandschaft von AlUla. Die Kampagne „I Care" soll Wissenslücken schließen und künftige Entdeckungen bei Einwohnern, Touristen und saudischen Bürgern fördern.

AlUla hat sich nun als neues globales Ziel für Kultur, Geschichte, archäologische Entdeckungen und die Weitergabe von altem Wissen etabliert.

AlUla beherbergt die außergewöhnliche nabatäische Stadt und UNESCO-Weltkulturerbestätte Hegra, die Stadt Dadan, die Hauptstadt des Dadaniten- und des Lihyanitenreiches, die Freiluftbibliothek Jabal Ikmah, deren antike Inschriften nun in das UNESCO-Weltdokumentenerbe „Memory of the World" aufgenommen wurden, und die Altstadt von AlUla, die von der UNWTO als eines der besten Tourismusdörfer ausgezeichnet wurde.

Diese und viele andere Stätten sind Teil des aktiven Programms der RCU zur Erhaltung, Erforschung und Erforschung.

Weitere Informationen über die Königliche Kommission für AlUla und ihre Programme finden Sie unter www.rcu.gov.sa.

Die RCU-Pressemappe kann hier abgerufen werden.

