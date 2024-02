Royal Commission for AlUla lanza la campaña 'I Care'

La campaña I Care, que se lanza el 1 de febrero, destaca a nivel local, nacional y global la importancia de los diversos y continuos proyectos de protección del patrimonio de RCU en AlUla a medida que el condado continúa desarrollándose hasta convertirse en el museo viviente más grande del mundo.

I Care promoverá la necesidad de salvaguardar el paisaje diverso de bienes culturales de AlUla, incluidos los monumentos naturales y artificiales, como medio para impulsar el desarrollo económico, impulsar la participación comunitaria y ampliar el conocimiento y la apreciación de la gente sobre el pasado histórico de AlUla: objetivos que se alinean con el objetivos de Saudi Vision 2030.

Como primera fase icónica de la campaña, RCU se ha asociado con el aclamado artista estadounidense David Popa para crear una pieza única y emblemática ambientada en el paisaje de AlUla. La obra de arte, que toma la forma de dos manos protectoras, está construida alrededor de la icónica Tumba de Lihyan, Hijo de Kuza, en Hegra, que fue designada como el primer Sitio del Patrimonio Mundial de Arabia Saudita por la UNESCO en 2008.

Una impresionante y efímera pieza de creatividad construida utilizando exclusivamente elementos naturales, incluida tierra amarilla de Europa y tierra roja de Medio Oriente, es una de las más grandes de Popa hasta la fecha. Diseñada para desintegrarse en cuestión de semanas, la obra de arte de Popa resalta la urgente necesidad de una acción colectiva para salvaguardar los lugares del patrimonio cultural en AlUla, Arabia Saudita y el resto del mundo.

El doctor Abdulrahman Alsuhaibani, director ejecutivo de Arqueología, Conservación y Colecciones de RCU, dijo: "Las raíces de la cultura y tradición sauditas se remontan a milenios atrás, influenciadas por civilizaciones tan diversas como los nabateos, los minas y los lihyanitas. La campaña I Care es un paso importante e inclusivo hacia el aumento de la conciencia y el aprecio de la comunidad de AlUla por la increíble historia que existe a sus puertas.

"El Reino ha dado grandes pasos para conservar y desarrollar su patrimonio cultural y su rica colección de bienes, incluida AlUla con sus 200.000 años de historia humana. Como guardianes de esta encrucijada única para las civilizaciones, RCU se centra en concienciar a la gente sobre la necesidad de participar en los esfuerzos de conservación a través de la nueva campaña I Care, que ayudará a profundizar la conexión de RCU con nuestra comunidad a medida que trabajamos hacia un propósito común, compartido e inclusivo: proteger y celebrar nuestro patrimonio para que pueda ser disfrutado por las generaciones venideras".

David Popa, artista de EE.UU., dijo: "Trabajar en este proyecto ha sido un inmenso privilegio. I Care no es sólo una campaña; es una celebración del legado y las tradiciones de AlUla y el Reino. El patrimonio de AlUla es un tesoro para el mundo entero, y me han enriquecido las esclarecedoras conversaciones que he tenido con los narradores locales, los Rawis, los Heritage Rangers y los jóvenes embajadores que se están capacitando en el programa Hammayah para asumir la tutela de este patrimonio incalculable."

Una audiencia clave de la campaña I Care es la generación más joven de AlUla. RCU proporcionará a las escuelas conjuntos de herramientas integrales para educar y empoderar a los jóvenes y a sus maestros a través de una serie de talleres cuidadosamente diseñados que se centran en la importancia de la protección del patrimonio y cómo los monumentos se conectan con las historias, la vida y las tradiciones de la comunidad. RCU también organizará visitas escolares y actividades comunitarias en la diversa colección de monumentos históricos de AlUla, como Hegra.

La comunidad, jóvenes y mayores, tiene un papel activo y clave que desempeñar para ayudar a conservar el paisaje cultural de AlUla, y la campaña I Care busca llenar cualquier vacío de conocimiento y promover futuros descubrimientos entre los residentes, los turistas visitantes y los ciudadanos sauditas.

AlUla ahora se ha establecido como un nuevo destino global para la cultura, la historia, los descubrimientos arqueológicos y el intercambio de conocimientos antiguos.

AlUla es el hogar de la extraordinaria ciudad nabatea de Hegra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la ciudad de Dadan, que fue capital de los reinos dadanita y lihyanita; la biblioteca al aire libre Jabal Ikmah, cuyas antiguas inscripciones están ahora incluidas en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO; y el casco antiguo de AlUla, que ha sido nombrado uno de los mejores pueblos turísticos de la OMT.

Estos sitios y muchos otros son parte del programa activo de conservación, exploración y estudio de RCU.

Para obtener más información sobre la Royal Commission for AlUla y sus programas, visite www.rcu.gov.sa.

Acceder al kit de prensa de RCU aquí .

