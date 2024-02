LA COMMISSION ROYALE POUR ALULA LANCE UNE CAMPAGNE « I CARE » POUR CÉLÉBRER, PROTÉGER ET PROMOUVOIR LE RICHE PATRIMOINE CULTUREL, LA DIVERSITÉ ET L'HISTOIRE DE L'ARABIE DU NORD-OUEST

La campagne I Care, lancée le 1er février, met en lumière, aux niveaux local, national et mondial, l'importance de divers projets de protection du patrimoine menés par la RCU à AlUla, alors que le comté continue de se développer pour devenir le plus grand musée vivant du monde.

I Care mettra en avant la nécessité de sauvegarder le paysage diversifié des biens culturels d'AlUla, y compris les monuments naturels et artificiels, afin de stimuler le développement économique, d'encourager l'engagement communautaire, et d'élargir les connaissances et l'appréciation du passé historique d'AlUla par la population — des objectifs alignés sur ceux de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Dans le cadre de la première phase iconique de la campagne, la RCU s'est associée à l'artiste américain David Popa pour créer une pièce unique et majeure dans le paysage d'AlUla. L'œuvre, qui prend la forme de deux mains protectrices, est construite autour de l'emblématique tombeau de Lihyan, fils de Kuza, à Hegra, qui a été le premier site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'Arabie saoudite en 2008.

Œuvre créative impressionnante et éphémère, construite exclusivement à partir d'éléments naturels — notamment de la terre jaune d'Europe et de la terre rouge du Moyen-Orient — est l'une des plus grandes œuvres de Popa à ce jour. Conçue pour se désintégrer en quelques semaines, l'œuvre de Popa met en évidence le besoin urgent d'une action collective pour sauvegarder les sites du patrimoine culturel à AlUla, en Arabie saoudite et dans le monde entier.

Le Dr Abdulrahman Alsuhaibani, directeur général de l'archéologie, de la conservation et des collections à la RCU, a déclaré : « Les racines de la culture et des traditions saoudiennes remontent à des millénaires, influencées par des civilisations aussi diverses que les Nabatéens, les Minéens et les Lihyanites. La campagne I Care est une étape importante et inclusive pour sensibiliser davantage la communauté d'AlUla et lui permettre d'apprécier l'histoire incroyable qui se trouve à sa porte.

Le Royaume a fait d'importantes démarches pour conserver et développer son patrimoine culturel et sa riche collection d'actifs, y compris à AlUla, avec ses 200 000 ans d'histoire humaine. En tant que gardienne de ce carrefour unique de civilisations, la RCU s'efforce de sensibiliser le public à la nécessité de participer aux efforts de conservation à travers la nouvelle campagne I Care. Cela contribuera à renforcer les liens entre la RCU et notre communauté, alors que nous travaillons pour atteindre un objectif commun, partagé et inclusif : protéger et célébrer notre patrimoine afin que les générations à venir puissent en profiter. »

L'artiste américain David Popa a déclaré : « Travailler sur ce projet a été un immense privilège. I Care n'est pas seulement une campagne, c'est une célébration de l'héritage et des traditions d'AlUla et du Royaume. Le patrimoine d'AlUla est un trésor pour le monde entier, et j'ai été enrichi par les conversations instructives que j'ai eues avec les conteurs locaux, les Rawis, les Heritage Rangers (gardiens du patrimoine), et les jeunes ambassadeurs formés dans le cadre du programme Hammayah pour devenir les conservateurs de ce précieux patrimoine. »

La jeune génération d'AlUla est l'un des principaux publics auxquels s'adresse la campagne I Care. La RCU fournira aux écoles des outils complets pour éduquer et responsabiliser les jeunes et leurs enseignants grâce à une série d'ateliers soigneusement conçus qui mettent l'accent sur l'importance de la protection du patrimoine et sur la façon dont les monuments sont liés aux histoires, à la vie et aux traditions de la communauté. La RCU organisera également des visites scolaires et des activités communautaires dans les divers sites historiques d'AlUla, tels que Hegra.

La communauté, jeune et moins jeune, a un rôle actif et essentiel à jouer dans la conservation du paysage culturel d'AlUla, et la campagne I Care vise à combler les lacunes dans les connaissances et à promouvoir de futures découvertes parmi les habitants, les touristes et les citoyens saoudiens.

AlUla s'impose désormais comme une nouvelle destination mondiale pour la culture, l'histoire, la découverte archéologique et le partage des connaissances anciennes.

AlUla abrite l'extraordinaire cité nabatéenne sur le site de Hegra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ; la ville de Dadan, qui était la capitale des royaumes dadanite et lihyanite ; le Jabal Ikmah, une bibliothèque à ciel ouvert dont les inscriptions anciennes sont désormais inscrites au registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO ; et la vieille ville d'AlUla, qui a été désignée comme l'un des Meilleurs villages touristiques de l'OMT.

Ces sites et bien d'autres font partie du programme actif de conservation, d'exploration et d'étude de la RCU.

Pour obtenir plus d'informations sur la Commission royale pour AlUla et ses programmes, consultez www.rcu.gov.sa .

