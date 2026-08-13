Die PagBank meldet für Q2 2026 einen wiederkehrenden Nettogewinn von 576 Millionen R$ und verzeichnet weiterhin Fortschritte in ihrem gesamten Ökosystem

Im Berichtszeitraum verzeichnete die Digitalbank Einlagen in Höhe von 43 Milliarden R$ und ein auf 52 Milliarden R$ angewachsenes Kreditportfolio, wobei sie Fortschritte bei ihrer Banking-Plattform und ihrer operativen Hebelwirkung erzielte.

SÃO PAULO, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Die PagBank (NYSE: PAGS), eine der größten digitalen Banking-Plattformen Brasiliens und Spezialist für die Betreuung brasilianischer Unternehmer, schloss das zweite Quartal 2026 (2Q26) mit einem wiederkehrenden Nettogewinn von 576 Millionen R$ ab, was die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells selbst in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld widerspiegelt.

Photo: PagBank

Der Nettoumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 3,4 Milliarden R$ und setzte damit den Kurs des nachhaltigen Wachstums fort. Das Kreditportfolio stieg unterdessen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 % auf 5,1 Mrd. R$, was vor allem auf den Ausbau von Produkten wie Betriebskapital, Kreditkarten und Gehaltskrediten zurückzuführen ist.

„Das Wachstum unseres Kreditportfolios spiegelt die Weiterentwicklung unserer Analysefähigkeiten sowie die Disziplin wider, mit der wir unser Geschäft führen. Wir erweitern die Kreditverfügbarkeit für Kunden mit geeigneten Profilen, stocken neue Kreditlinien für kleine und mittlere Unternehmen auf und sichern die Qualität unseres Portfolios – stets geleitet von dem Ziel, nachhaltig Wert für das Unternehmen, die Aktionäre und unsere Kunden zu schaffen", so Gustavo Sechin, Finanzvorstand der PagBank.

Trotz des Umfelds mit hohen Zinsen gelang es der PagBank, die Kundenbindung zu stärken, was sich in einem Anstieg der Indikatoren für die Transaktionsaktivität sowie in der Stärkung ihres Finanzökosystems widerspiegelte. Zum Quartalsende verzeichnete die Digitalbank 34,1 Millionen Kunden, Einlagen in Höhe von 43 Milliarden R$ sowie Bareinzahlungen in Höhe von 97 Milliarden R$. Diese Zahlen verdeutlichen die zunehmende Nutzung der Finanzplattform durch die Kunden. Im Laufe des Quartals erreichte das Akquisitionsgeschäft ein Gesamtzahlungsvolumen von 133,4 Milliarden R$, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr und von 4 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Mit einer disziplinierten Kapitalallokation im Berichtszeitraum investierte die PagBank im ersten Halbjahr 2026 1,1 Milliarden R$ in Technologie, Produktentwicklung und Sicherheit und stärkte damit die Säulen, auf denen die kontinuierliche Weiterentwicklung ihres Geschäfts beruht.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie beabsichtigt die PagBank, das Tempo der Innovation und des Ausbaus ihres Finanzökosystems beizubehalten. Dazu gehöreen die Einführung neuer Lösungen mit den Schwerpunkten finanzielle Absicherung, Vermögensplanung sowie zusätzliche Vorteile für die Kunden. Zu den Initiativen zählen Previdência Privada PagBank (PagBank-Privatrente), die zur Unterstützung der langfristigen Planung entwickelt wurde; PagBank Premiado (ein Versicherungsprodukt), das Versicherungsschutz für unvorhergesehene Ereignisse mit monatlichen Verlosungen verbindet; sowie eine 100-prozentige Rückerstattung der IOF-Steuer auf internationale Einkäufe, die mit der PagBank-Kreditkarte getätigt werden.

Der Akquisitionsbereich wird für die PagBank weiterhin ein strategischer Schwerpunkt bleiben, wobei der Fokus auf der Stärkung ihrer Zahlungsplattform und ihrer POS-Geräte liegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sein Wertversprechen für Händler und Unternehmer weiter auszubauen und so zu einer einfacheren und effizienteren Finanzverwaltung beizutragen.

Insgesamt untermauern diese Initiativen die Strategie des Unternehmens, eine umfassende Finanzdienstleistungsplattform zu etablieren, die die Kunden in den verschiedenen Phasen ihrer Kundenreise begleitet.

„Wir kennen die Herausforderungen, denen sich brasilianische Unternehmer gegenübersehen, aus erster Hand – und sie stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Entscheidungen. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die ihren Alltag erleichtern, das Wachstum ihrer Unternehmen fördern und den Zugang zu hochwertigen Finanzdienstleistungen erweitern, wobei Praktikabilität, Technologie und Benutzerfreundlichkeit stets im Vordergrund stehen", sagt Carlos Mauad, Geschäftsführer der PagBank.

Um die Jahresabschlüsse der PagBank für das 2. Quartal 2026 einzusehen, klicken Sie bitte hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Marktmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, des § 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie des § 21E des Exchange Act. Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, einschließlich solcher Aussagen, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie „erwartet", „geht davon aus", „sollte", „glaubt", „beabsichtigt" sowie Varianten dieser Begriffe oder deren Verneinungen und ähnliche Formulierungen dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten. Diese Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen und Faktoren, darunter wirtschaftliche und marktbezogene Rahmenbedingungen, Branchenbedingungen sowie betriebliche Faktoren. Jede Änderung dieser Annahmen oder Faktoren kann dazu führen, dass die Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen des Unternehmens abweichen.

Informationen zur PagBank

Die PagBank fördert innovative Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen und Zahlungsmethoden und automatisiert dabei die Abläufe beim Kauf, Verkauf und bei Überweisungen, um die geschäftlichen Aktivitäten jeder Privatperson und jedes Unternehmens auf einfache und sichere Weise zu unterstützen. Die PagBank, ein Unternehmen der UOL-Gruppe – Brasiliens führendem Internetunternehmen –, ist sowohl als Emittent als auch als Acquirer tätig und bietet digitale Konten sowie Komplettlösungen für Online- und Präsenzzahlungen (über Mobilgeräte und POS-Terminals) an. Die PagBank bietet zudem verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter Kredit- und Prepaid-Karten, Banküberweisungen, Boleto-Zahlungen sowie Kontoguthaben, um nur einige zu nennen. Die Solidität des Instituts wird durch erstklassige Ratings (AAA / Triple-A) anerkannt, die von drei weltweit führenden Ratingagenturen vergeben wurden und eines der höchsten Maßstäbe an Zuverlässigkeit auf dem Markt bescheinigen – ein Alleinstellungsmerkmal, das die Sicherheit, die solide Unternehmensführung und die beständige Fähigkeit zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen unterstreicht. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) wird von der brasilianischen Zentralbank als Zahlungsinstitut, Emittent von elektronischem Geld, Emittent von Postpaid-Instrumenten sowie Acquirer reguliert und unterhält Partnerschaften mit den führenden Kartenmarken. Die Muttergesellschaft, PagSeguro Digital Ltd, wird an der New Yorker Börse (NYSE: PAGS) gehandelt und wird von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert. Der Vertrieb von Investmentfonds wird von der BancoSeguro S.A. durchgeführt, die von der brasilianischen Zentralbank sowie der Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und mit der ANBIMA verbunden ist.