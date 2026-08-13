PagBank affiche un revenu net récurrent de 576 millions BRL au T2 2026 et des progrès constants dans l'ensemble de son écosystème

Au cours de cette période, la banque numérique a atteint 43 milliards BRL de dépôts et plus de 52 milliards BRL dans son portefeuille de crédits élargi, tout en enregistrant des progrès au niveau de sa plateforme bancaire et de son levier opérationnel.

SÃO PAULO, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), l'une des plus grandes plateformes bancaires numériques du Brésil et spécialiste des services aux entrepreneurs brésiliens, a clôturé le deuxième trimestre 2026 (T2 2026) avec un résultat net récurrent de 576 millions BRL, ce qui témoigne de la résilience de son modèle économique, même dans un contexte macroéconomique difficile.

Photo: PagBank

Au cours de cette période, le revenu net a atteint 3,4 milliards BRL, poursuivant ainsi sa trajectoire de croissance durable. Par ailleurs, le portefeuille de crédits a progressé de 31 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, pour atteindre 5,1 milliards BRL, grâce principalement au développement de produits tels que les crédits de trésorerie, les cartes de crédit et les prêts sur salaire.

« La croissance de notre portefeuille de prêts témoigne de l'amélioration de nos capacités d'analyse et de la rigueur avec laquelle nous menons nos activités. Nous élargissons l'accès au crédit pour les clients présentant des profils adaptés, nous augmentons les nouvelles lignes de crédit destinées aux PME et nous préservons la qualité de notre portefeuille, en veillant toujours à générer de la valeur pour l'entreprise, les actionnaires et nos clients », déclare Gustavo Sechin, directeur financier de PagBank.

Malgré un contexte de taux d'intérêt élevés, PagBank a renforcé l'engagement de ses clients, grâce à la progression des indicateurs d'activité transactionnelle et au renforcement de son écosystème financier. À la fin du trimestre, la banque numérique comptait 34,1 millions de clients, 43 milliards BRL de dépôts et 97 milliards BRL d'encaisse. Ces chiffres témoignent de l'utilisation croissante de la plateforme financière par les clients. Au cours du trimestre, le volume des transactions a atteint 133,4 milliards BRL, soit une hausse de 3 % par rapport à l'exercice précédent et de 4 % par rapport au trimestre précédent.

Grâce à une allocation rigoureuse de ses ressources financières au cours de cette période, PagBank a investi 1,1 milliard BRL dans la technologie, le développement de produits et la sécurité au cours du premier semestre 2026, renforçant ainsi les piliers qui sous-tendent l'évolution continue de son activité.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, PagBank prévoit de maintenir le rythme de l'innovation et de l'expansion de son écosystème financier, avec le lancement de nouvelles solutions axées sur la protection financière, la planification patrimoniale et l'élargissement des avantages proposés à ses clients. Parmi ces initiatives figurent Previdência Privada PagBank (retraite privée de PagBank), conçue pour optimiser la planification à long terme ; PagBank Premiado (un produit d'assurance) qui allie une couverture contre les imprévus à des tirages au sort mensuels ; et un cashback de 100 % de l'IOF sur les achats internationaux effectués avec la carte de crédit PagBank.

Les acquisitions resteront un axe stratégique pour PagBank, qui s'attachera notamment à renforcer sa plateforme de paiement et ses terminaux de point de vente. L'entreprise a l'intention de continuer à développer son offre destinée aux commerçants et aux entrepreneurs, afin de contribuer à une gestion financière plus simple et plus efficace.

Dans l'ensemble, ces initiatives viennent renforcer la stratégie de l'entreprise visant à consolider une plateforme complète de services financiers, afin d'accompagner les clients à différentes étapes de leur parcours.

« Nous connaissons par expérience les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs brésiliens, qui restent au cœur de nos décisions. Notre engagement consiste à développer des solutions qui facilitent leur quotidien, favorisent la croissance de leur activité et élargissent l'accès à des services financiers de qualité, en privilégiant toujours la praticité, la technologie et la simplicité », déclare Carlos Mauad, CEO de PagBank.

Pour consulter les états financiers de PagBank du T2 2026, cliquez ici.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens donné à ce terme par les lois américaines Private Securities Litigation Reform Act de 1995, l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et l'article 21E de l'Exchange Act. Les déclarations portant sur des faits non historiques, y compris celles relatives aux prévisions de la société, constituent des déclarations prospectives. Des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « devrait », « estime », « a l'intention de », ainsi que leurs variantes ou leur forme négative, et toute expression similaire, ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les perspectives actuelles de la direction de la société et sont soumises à divers risques et incertitudes. Ces déclarations reposent sur de nombreuses hypothèses et sur divers facteurs, notamment la conjoncture économique et les conditions du marché, la situation du secteur et des facteurs opérationnels. Toute modification de ces hypothèses ou de ces facteurs pourrait entraîner des résultats sensiblement différents des prévisions actuelles de la société.

À propos de PagBank

PagBank propose des solutions innovantes dans le domaine des services financiers et des moyens de paiement, en automatisant les processus d'achat, de vente et de virement afin de faciliter les activités commerciales de chaque particulier et entreprise, en toute simplicité et en toute sécurité. PagBank, une société du Groupe UOL, leader brésilien de l'Internet, agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en personne (via des appareils mobiles et des points de vente). PagBank propose également un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par Boleto et les soldes de compte, entre autres. La solidité de l'établissement est reconnue par d'excellentes notations (AAA / triple A) attribuées par trois agences de notation mondiales de premier plan, attestant d'un niveau de fiabilité parmi les plus élevés du marché : un atout différenciateur qui renforce sa sécurité, la solidité de sa gouvernance et sa capacité constante à honorer ses engagements financiers. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments postpayés et acquéreur, dans le cadre de partenariats avec les principales marques de cartes. Sa société mère, PagSeguro Digital Ltd, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : PAGS) et est réglementé par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution des fonds communs de placement est assurée par BancoSeguro S.A., qui est autorisée par la Banque centrale du Brésil et la Securities and Exchange Commission, et qui est affiliée à ANBIMA.