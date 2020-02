Die Plattform PathWise von Aon wird für Kyobo Life zum „All-in-One"-Managementsystem für Finanzrisiken

PathWise bereitet Kyobo erfolgreich auf die Standards IFRS 17, K-ICS und mehr vor

CHICAGO, 12. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Aon plc (NYSE: AON), ein führendes internationales Unternehmen für globale Dienstleistungen und ein Anbieter einer Vielzahl an Lösungen in den Bereichen Risikomanagement, Ruhestand und Gesundheit, hat heute bekanntgegeben, dass Kyobo Life, in Vorbereitung auf die Rechnungslegungsvorschriften IFRS 17 und K-ICS, erfolgreich die leistungsfähige Computing-Plattform PathWise implementiert hat.

Die südkoreanische Lebensversicherungsgesellschaft Kyobo Life hat PathWise als All-in-One-Managementplattform für Finanzrisiken integriert, um eine Vielzahl an Aufgaben zu erfüllen, einschließlich des Assumption Managements, der Economic Scenario Generation (ESG), des Asset-Liability-Managements (Aktiv-Passiv-Management), des Hedgings (Absicherung) und der Berichterstellung im Rahmen der Standards K-IFRS, IFRS 17 und K-ICS. Dies erfordert eine Vielzahl an Szenarien und schockbasierten Berechnungen, bei denen hunderte Millionen an Berechnungspfaden benötigt werden.

Im Gegensatz zu älteren versicherungsmathematischen Systemen nutzt Pathwise die parallele Rechenleistung von Grafikprozessoren (GPUs), die über tausende an Prozessorkernen verfügen, um simultan große Mengen an Szenarien zu erstellen und Berechnungen für individuelle Policen durchzuführen. Dabei werden keine Näherungswerte und Abkürzungen, wie die Szenarienreduktion, Kurvenanpassung und die Zusammenlegung von Policen, benutzt.

Im Gegensatz dazu basieren ältere versicherungsmathematische Software-Plattformen häufig auf Hauptprozessoren (CPU), die sequentielle Berechnungen durchführen und, was Geschwindigkeit und Effizienz betrifft, stark unterlegen sind.

PathWise kann mit 60 GPUs in ungefähr fünf Stunden einen bestmöglichen Schätzwert für die Haftungs- und Risikoanpassung im Rahmen des Standards IFRS 17 für 40 Millionen Policen auf individueller Basis berechnen. Die gesamte Erstellung des Jahresabschlusses, einschließlich der Bewegungsanalyse, kann in nur 36 Stunden abgeschlossen werden.

Währenddessen kann PathWise den erforderlichen Kapitalbetrag für Kyobo im Rahmen des K-ICS QIS 2.0 von Kyobo innerhalb von 30 Stunden berechnen. Obwohl die Anzahl der Szenarien von 200 auf 1.000 gesteigert wurde, wird dabei die Laufzeit der Berechnungen nicht signifikant beeinträchtigt.

Kim Yeon, Teamleader im Bereich versicherungsmathematischen Infrastruktur von Kyobo Life sagte: „Die genaue Berechnung der finanziellen Auswirkungen und die Entwicklung neuer Strategien erfordert im Rahmen der neuen Bestimmungen eine Vielzahl an Berechnungen. Für diese hohen Rechenlasten benötigten wir deswegen eine leistungsfähige Berechnungssoftware. Außerdem wurden für komplexe Modelle und große Datenmengen ebenfalls Funktionen für das Change-Management und die Systemsteuerung benötigt. Die hohe Leistungsfähigkeit von PathWise gewährleistet die für die Berechnungen erforderliche Rechenleistung und bietet dabei, im Rahmen der neuen Bestimmungen, wie beispielsweise IFRS 17 und K-ICS, die Flexibilität und Stabilität für eine einfache Verwaltung."

Peter Phillips, President und CEO der PathWise Solutions Group, sagte: „Die Fähigkeit, komplexe Berechnungen unter solch hohen Geschwindigkeiten durchzuführen, bietet Kunden von PathWise eindeutige Effizienzsteigerungen, die ihren Unternehmen wahre Kostenvorteile bieten können. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie, im Rahmen von Standards wie IFRS 17 und K-ICS, ihre Konzepte sorgfältig abwägen müssen. Dabei möchten sie ebenfalls im Rahmen ihrer Finanzberichterstellung die Vorteile einer einzelnen Plattform nutzen. PathWise hilft ihnen dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen."

