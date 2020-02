PathWise, plataforma da Aon, torna-se o sistema completo de gestão de risco financeiro da Kyobo Life

CHICAGO, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Aon plc (NYSE: AON), uma das principais empresas globais de serviços profissionais, que fornece uma grande variedade de soluções de risco, aposentadoria e saúde, anunciou hoje que a Kyobo Life implementou com sucesso sua plataforma de cálculos de alto desempenho PathWise, em preparação para os regimes de relatórios financeiros IFRS 17 e K-ICS.

A empresa sul-coreana de seguros de vida integrou a PathWise como sua plataforma completa de gestão de risco financeiro para se ocupar de várias tarefas, como o gerenciamento de hipóteses, a geração de cenários econômicos (GCE), gestão de ativos e passivos (GAP), hedging e elaboração de relatórios K-IFRS, IFRS 17 e K-ICS – o que requer uma variedade de cenários e cálculos baseados em choque que exigem centenas de milhões de caminhos de cálculos.

Ao contrário dos sistemas atuariais clássicos, a PathWise utiliza o poder de processamento paralelo das unidades de processamento gráfico (GPUs), que contêm milhares de núcleos de processamento que, simultaneamente, produzem grandes volumes de cenários e realizam cálculos com base em cada política sem usar aproximações ou atalhos, como a redução de cenários, ajuste de curvas e agrupamento de políticas.

Por sua vez, as plataformas tradicionais de software atuarial costumam basear-se em unidades de processamento central e utilizam cálculos sequenciais, o que as torna menos viáveis em termos de velocidade e eficiência.

Em aproximadamente cinco horas, a PathWise consegue calcular a melhor estimativa de ajuste de riscos e passivos do IFRS 17 da Kyobo para 40 milhões de políticas, com base em cada política individual, utilizando 60 GPUs. Todo o processo de geração dos demonstrativos financeiros, inclusive a análise da movimentação dos demonstrativos financeiros, pode ser concluído em apenas 36 horas.

Ao mesmo tempo, a PathWise consegue calcular o capital necessário para o K-ICS QIS 2.0 da Kyobo em até 30 horas, sem nenhum impacto significativo sobre o tempo de cálculo, mesmo quando o número de cenários aumenta de 200 para 1000.

Kim Yeon Jung, líder da equipe de infraestrutura atuarial da Kyobo Life, afirmou: "A análise precisa dos efeitos financeiros e a criação de estratégias sob os novos regulamentos requerem muitos cálculos; por isso, precisamos de um software de cálculo de alto desempenho para cargas de trabalho tão difíceis. Além disso, as funções de gestão da mudança e controle de sistemas para modelos complexos e grandes volumes de dados também são necessárias. O alto desempenho da PathWise garante a velocidade necessária para os cálculos, além de flexibilidade e estabilidade para facilitar a gestão com base em novas regulamentações, como IFRS 17 e K-ICS".

Peter Phillips, presidente e CEO do PathWise Solutions Group, afirmou: "A capacidade de realizar cálculos completos com tanta velocidade oferece aos clientes da PathWise ganhos claros com eficiência, que reflete em forma de economia real para a empresa. Quando as empresas percebem que precisam considerar cuidadosamente sua abordagem a regimes como IFRS 17 e K-ICS e que desejam se beneficiar de uma única plataforma para realizar seus relatórios financeiros, a PathWise pode ajudá-las a superar esses desafios".

