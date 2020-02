PathWise prépare avec succès Kyobo pour les régimes IFRS 17, K-ICS et au-delà

CHICAGO, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Aon plc (NYSE : AON), un important cabinet mondial de services professionnels qui fournit un large éventail de solutions dans le domaine du risque, de la retraite et de la santé, annonce aujourd'hui que Kyobo Life a mis en œuvre avec succès sa plateforme informatique haute performance PathWise en préparation des régimes de reporting financier IFRS 17 et K-ICS.

La société d'assurance-vie sud-coréenne a intégré PathWise comme sa plateforme de gestion des risques financiers tout-en-un pour remplir une série de tâches, dont la gestion des hypothèses, la génération de scénarios économiques, la gestion actif-passif, la couverture, et les reportings K-IFRS, IFRS 17 et K-ICS, qui exigent une variété de scénarios et de calculs basés sur les chocs qui demandent des centaines de millions de pistes de calculs.

Contrairement aux systèmes actuariels traditionnels, PathWise utilise la puissance de traitement parallèle des processeurs graphiques (GPU), qui contiennent des milliers de cœurs de traitement chacun permettant de produire simultanément d'énormes volumes de scénarios et traiter les calculs sur une base police par police sans utiliser d'approximations ou de raccourcis tels que la réduction de scénarios, l'ajustement de courbes et le regroupement de polices.

À l'inverse, les anciennes plateformes logicielles actuarielles sont souvent basées sur des unités centrales de traitement et utilisent des calculs séquentiels, ce qui les rend beaucoup moins performantes en termes de rapidité et d'efficacité.

En cinq heures environ, PathWise est en mesure de calculer la meilleure estimation selon l'IFRS 17 du passif et de l'ajustement du risque de Kyobo pour 40 millions de polices sur une base police par police en utilisant 60 GPU. L'ensemble du processus de génération des états financiers, y compris l'analyse des mouvements des états financiers, peut être réalisé en 36 heures seulement.

En attendant, PathWise peut calculer le montant du capital requis pour le K-ICS QIS 2.0 de Kyobo en 30 heures, sans impact significatif sur la durée d'exécution du calcul, même lorsque le nombre de scénarios passe de 200 à 1 000.

Kim Yeon Jung, responsable d'équipe de l'infrastructure actuarielle de Kyobo Life, a déclaré : « L'analyse précise des effets financiers et l'établissement de stratégies dans le cadre des nouveaux règlements nécessitent beaucoup de calculs, et nous avions donc besoin de logiciels de calcul haute performance pour des charges de travail aussi difficiles. En outre, des fonctions de gestion des changements et de contrôle du système pour les modèles complexes et les grandes quantités de données sont également nécessaires. Les hautes performances de PathWise ont assuré la vitesse nécessaire pour les calculs, ainsi que la flexibilité et la stabilité permettant de faciliter la gestion dans le cadre de nouvelles réglementations telles que l'IFRS 17 et la K-ICS. »

Peter Phillips, le président-directeur général de PathWise Solutions Group, a déclaré : « Le fait de pouvoir effectuer des calculs complexes à de telles vitesses offre aux clients de PathWise des gains d'efficacité évidents, qui peuvent se traduire par de réelles économies pour leurs entreprises. Alors que de plus en plus d'entreprises se rendent compte qu'elles doivent examiner attentivement leurs approches à l'égard de régimes tels que l'IFRS 17 et le K-ICS, et qu'elles souhaitent également bénéficier d'une plateforme unique pour leur reporting financier, PathWise peut intervenir et les aider à surmonter leurs difficultés. »

