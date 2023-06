Die preisgekrönte Journalistin und Bestsellerautorin Christina Lamb wird zum „Global Champion" für Education Cannot Wait ernannt

Die leitende Auslandskorrespondentin der Sunday Times und Mitautorin von „Ich bin Malala" (I Am Malala) wird sich mit dem internationalen Bildungsfonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notsituationen für das Recht auf Bildung für von Krisen betroffenen Kindern einsetzen.

NEW YORK, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notsituationen, ernannte Christina Lamb zu seinem neuesten „ECW Global Champion".

"I have been lucky enough to work with girls like Malala who have risked their lives to be able to go to school, or Nujeen Mustafa from Aleppo who fights for the rights of disabled child refugees. I will do everything to raise my own voice.” - Christina Lamb. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

Die Chef-Auslandskorrespondentin für The Sunday Times und Mitautorin des Bestsellers „Ich bin Malala" wird dazu beitragen, das weltweite Engagement von ECW voranzutreiben, indem sie ihre umfangreichen Netzwerke zur Unterstützung der Ressourcenbeschaffung einsetzen und mit globalen strategischen Partnern zusammenarbeiten wird, um die drängenden Herausforderungen deutlicher sichtbar zu machen, mit denen die mehr als 222 Millionen von Krisen betroffenen Mädchen und Jungen weltweit konfrontiert werden, die dringend eine hochwertige Bildung benötigen.

Als eine der hervorragendsten Journalistinnen der Welt hat Lamb bereits über alles Mögliche berichtet, von Kriegen in Afghanistan, im Irak und in Syrien bis hin zu Repressionen und Menschenrechtsverletzungen in Eritrea und Simbabwe. Sie hat zehn Bücher geschrieben, darunter „Ich bin Malala" (I Am Malala), „Nujeen – Flucht in die Freiheit" (The Girl from Aleppo) und „Unsere Körper sind euer Schlachtfeld" (Our Bodies, Their Battlefield).

„Christina Lamb ist eine globale Kraft für das Gute in der Welt. Ihre ehrlichen und leidenschaftlichen Erzählungen über die realen Probleme und Sorgen, mit denen Mädchen wie Malala und Nujeen Mustafa konfrontiert werden, sind eine Inspiration für uns alle. Als Global Champion für ECW wird sich Christina weiterhin für eine Aufstockung der Mittel einsetzen, um das Recht auf Bildung für von Krisen betroffene Kinder in der ganzen Welt zu unterstützen", so Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait.

„Diese Ernennung bedeutet mir alles. Als Journalistin, die seit mehr als drei Jahrzehnten über Konflikte und Krisen rund um die Welt berichtet – und als Mutter – sind die hohen Opfer der Kinder immer ganz besonders herzzerreißend. Immer wieder habe ich gesehen, dass Kinder gezwungen waren, aus ihren Häusern zu fliehen, in überfüllten Lagern oder unterirdischen Unterkünften zu hausen oder mitzuerleben, wie vor ihren Augen geliebte Menschen sterben. Aber zugleich zeigten sie eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", erklärte Lamb.

Lamb schließt sich wichtigen globalen Führungspersönlichkeiten an, darunter UN-Generalsekretär António Guterres, die gemeinsam die 222 Million Dreams Campaign von ECW unterstützen, die letztes Jahr begann und das Ziel verfolgt, mindestens 1,5 Milliarden Dollar Kapital bereitzustellen, um den Vierjahresstrategieplan von ECW umzusetzen.

„Mir ist klar, dass nichts einen größeren Unterschied macht als Bildung, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende für die mehr als 222 Millionen der von Krisen betroffenen Mädchen und Jungen tun, welche unter den härtesten Bedingungen der Welt die Chance auf eine Schulbildung versäumen", erklärte Lamb.

