La journaliste primée et auteure à succès Christina Lamb nommée « Défenseure mondiale » pour Education Cannot Wait

La correspondante en chef du Sunday Times et co-autrice de Moi, Malala défendra le droit à l'éducation des enfants touchés par les crises avec le fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence.

NEW YORK, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW - Éducation sans délai), le fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence, a nommé Christina Lamb comme sa nouvelle « Défenseuse mondiale ECW ».

"I have been lucky enough to work with girls like Malala who have risked their lives to be able to go to school, or Nujeen Mustafa from Aleppo who fights for the rights of disabled child refugees. I will do everything to raise my own voice.” - Christina Lamb.

La correspondante en chef du Sunday Times et co-autrice du best-seller Moi, Malala, aidera à faire progresser le plaidoyer d'ECW dans le monde entier, elle tirera parti de ses vastes réseaux pour soutenir les efforts de mobilisation des ressources, et travaillera avec des partenaires stratégiques mondiaux pour accroître la visibilité des défis urgents auxquels font face les plus de 222 millions de filles et de garçons touchés par la crise dans le monde qui ont un besoin urgent d'une éducation de qualité.

L'une des plus éminentes journalistes au monde, Christina Lamb a couvert de nombreux sujets, des guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie à la répression et aux violations des droits de l'homme en Érythrée et au Zimbabwe. Elle a écrit dix livres, dont Moi, Malala, The Girl from Aleppo (La fille d'Alep) et Notre corps, leur champ de bataille.

« Christina est une force du bien dans le monde. Son récit honnête et passionné sur les véritables épreuves et tribulations auxquelles font face les filles comme Malala et Nujeen Mustafa est une source d'inspiration pour nous tous. En tant que défenseuse mondiale d'ECW, Christina continuera de plaider en faveur d'une augmentation des ressources pour soutenir le droit à l'éducation des enfants touchés par les crises dans le monde entier », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait.

« Cette nomination est tout pour moi. En tant que journaliste qui couvre les conflits et les crises dans le monde depuis plus de trois décennies – et en tant que mère – le tribut payé par les enfants est toujours le plus déchirant. À maintes reprises, j'ai vu des enfants forcés de fuir leur maison, de vivre dans des camps surpeuplés ou dans des abris souterrains, ou de voir leurs proches mourir devant eux, tout en faisant preuve d'une résilience remarquable », a déclaré Christina Lamb.

Christina Lamb se joint aux principaux dirigeants mondiaux, parmi lesquels le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres , pour soutenir la campagne « 222 Million Dreams » de l'ECW qui a débuté l'an dernier et qui vise à mobiliser au moins 1,5 milliard de dollars pour mettre en œuvre le plan stratégique quadriennal d'ECW.

« Il est clair pour moi que rien ne fait plus de différence que l'éducation, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les plus de 222 millions de filles et de garçons touchés par la crise qui manquent l'école dans les contextes les plus difficiles du monde », a déclaré Christina Lamb.

