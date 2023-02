Die Veranstaltung „Walking Davos" lockt multinationale Unternehmen nach Hainan

HAIKOU, China, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Hainan International Media Center (HIMC):

Am 18. Februar endete die dreitägige Hainan-Etappe der „Walking Davos"-Veranstaltung in Sanya in der südchinesischen Provinz Hainan.

The Hainan FTP promotion meeting held in Haikou during the "Walking Davos" event on February 16. (Photo / Li Hao) Representatives from multinational companies visit the exhibition hall in the Yangpu Economic Development Zone during the “Walking Davos” event on February 17. (Photo / Li Hao)

Nahezu 30 hochrangige Vertreter von Nestlé, Samsung, HSBC, Marriott International, Siemens Energy und anderen bekannten multinationalen Unternehmen wurden eingeladen, bei Besuchen wichtiger Industrieparks in Haikou, Sanya, Qionghai und Danzhou den Puls der Entwicklung des Freihandelshafens (FTP) von Hainan zu fühlen.

Chen Liming, Vorsitzender des World Economic Forum Greater China, erklärte auf dem Treffen zur Förderung der FTP-Politik, dass Hainan neben seiner reizvollen Landschaft und seinen außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen auch einzigartige Vorteile in Form von FTP-Maßnahmen bietet. „Die auslandsfinanzierten Unternehmen haben die Entwicklung des FTP, insbesondere die Präferenzpolitik und die industriellen Perspektiven, aufmerksam verfolgt", sagte Chen.

Nach Erhebungen in der Jiangdong New Area und der National High-Tech Industrial Development Zone in Haikou, der Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone in Qionghai, dem Central Business District und der Yazhou Bay Science and Technology City in Sanya sowie der Yangpu Economic Development Zone zogen viele Vertreter bereits ernsthaft in Erwägung, auf dem Markt von Hainan zu expandieren und die Perspektiven des FTP zu nutzen.

Charles Shi Zhenchun, General Manager von Universal Theme Park & Resort (China), zeigte sich beeindruckt von den Vorzugsrichtlinien des FTP: „Die Nulltarifpolitik des FTP für die Einfuhr von Produktionsanlagen und Rohstoffen sowie die Begrenzung des individuellen Einkommensteuersatzes (IIT) auf 15 % für Personal mit hochwertigen und dringend benötigten Qualifikationen sind ein großer Magnet für ausländische Investitionen."

Laut Zhang Tiangui, Senior Vice-President von Siemens China, ist der Aufbau einer intelligenten Ausrüstungsindustrie in Yangpu ein großer Anreiz für das Unternehmen, das weltweit Dienstleistungen und Ausrüstungen für den Energiesektor anbietet. Zhang fügte hinzu, dass sein Unternehmen die Errichtung einer Basis in Yangpu für die chinesischen Märkte auf dem Festland und Südostasien in Erwägung ziehen würde.

Das Geschäftsumfeld in Yangpu weckte auch das Interesse von Zhou Hongwei, Vice President der Dech Holdings Group, einem internationalen Handelsunternehmen mit Sitz in Wuhan. Zhou sagte, sein Unternehmen werde weitere Kooperationsmöglichkeiten mit Yangpu erkunden.

Die von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und dem Weltwirtschaftsforum 2020 initiierten „Walking Davos"-Umfragen und Treffen zum Austausch zwischen Regierung und Unternehmen haben in den vergangenen Jahren in Zhejiang, Liaoning, Tianjin, Peking und anderen Orten in ganz China stattgefunden und bieten eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und internationalen Unternehmen.

Das diesjährige „Walking Davos", das in Hainan stattfand, das auf dem besten Weg ist, bis zur Mitte des Jahrhunderts die größte Freihandelszone der Welt zu werden, bot ausländischen Investoren einen Einblick in eine vielversprechende Vision des FTP und die Möglichkeit, sich an seinen Perspektiven zu beteiligen.

