Le port de libre-échange de Hainan approfondit sa coopération avec la Suisse

HAIKOU, Chine, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du Hainan International Media Center (HIMC) :

Du 4 au 6 juillet, une délégation de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, a organisé en Suisse des activités de promotion et d'échange liées au port de libre-échange de Hainan (FTP), renforçant ainsi la coopération dans les domaines de la médecine, de la santé, de l'éducation, du shopping haut de gamme et de la consommation.

On July 4, the Hainan Free Trade Port Medical & Health Industry Exchange Meeting was held in Zurich, Switzerland.

Pendant son séjour en Suisse, la délégation de Hainan a participé à des discussions et des réunions de recherche avec de nombreuses entreprises et institutions importantes, notamment Merck, Richemont, Roche Diagnostics, EHL Hospitality Business School, Switzerland Global Enterprise, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Invitant ses homologues suisses à tirer parti des politiques préférentielles du FTP, Hainan encourage tout particulièrement la coopération dans les domaines de la santé médicale, de la gestion d'écoles indépendantes et de la protection de la propriété intellectuelle. Hainan a également tenu à accueillir chaleureusement les entreprises suisses qui participeront à la 5e exposition internationale des produits de consommation de Chine en avril 2025.

Organisée conjointement par le gouvernement provincial de Hainan et la Switzerland Global Enterprise, la réunion d'échange sur l'industrie médicale et sanitaire du port de libre-échange de Hainan s'est tenue à Zurich le 4 juillet. L'événement a été bien accueilli, avec la participation de près de 50 représentants d'entreprises suisses renommées et d'associations industrielles (dont l'Association suisse des technologies médicales, l'Association pharmaceutique scientifique et industrielle suisse, Novartis, Nestlé Health Science, Sonova, Similasan, Alcon et l'IBSA).

Lors de la réunion, les interlocuteurs suisses ont confirmé que l'environnement commercial favorable et les politiques préférentielles du FTP de Hainan (en particulier les mesures innovantes de la zone pilote de tourisme médical international de Boao Lecheng) signifient que l'île offre de vastes perspectives de développement pour l'industrie médicale et de la santé. Lecheng est devenu le principal canal d'accès rapide pour les produits médicaux innovants entrant en Chine, et de nombreuses entreprises médicales suisses, ayant appris comment les politiques préférentielles du FTP soutiennent Lecheng, prévoient maintenant d'approfondir leur coopération avec Hainan.

Lors de la conférence, des contrats ont été signés entre Sonova et la zone pilote de tourisme médical international de Boao Lecheng, Industrie Biomediche Insubri SA et Susheng Biotech, et Dr. Dünner AG et Winhealth Pharma. Par ailleurs, afin de promouvoir un développement innovant dans le domaine des sciences de la vie et des industries médicales, Switzerland Global Enterprise a signé un protocole d'accord avec le Bureau provincial de développement économique international de Hainan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2455345/On_July_4_Hainan_Free_Trade_Port_Medical___Health.jpg