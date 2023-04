Die ,,World Research Travel Conference 2023" wurde in Luoyang, China, eröffnet

LUOYANG, China, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 3. April 2023 wurde in Luoyang, Provinz Henan, China die World Research Travel Conference, die gemeinsam von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Henan, der Volksregierung von Luoyang und der World Research Travel Organization (nachstehend ,,WRTO" genannt) veranstaltet wird. An der Konferenz nahmen mehr als 200 Experten und Wissenschaftler aus dem Bereich der Forschungsindustrie sowie Tourismusdienstleister teil.

Vor Ort enthüllten Huang Dongsheng, der Leiter der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Henan, und Yang Lin, der stellvertretende Vorsitzende der WRTO, gemeinsam das Namensschild des Henan-Vertretungsbüros der WRTO (Kanada); Yang Zhenzhi, der geschäftsführende Vorsitzende der WRTO, gab die Luoyang-Erklärung zur Förderung des Schutzes und der Weitergabe des kulturellen Erbes durch Forschungsreisen ab und erklärte, dass die World Research Travel Conference 2024 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfinden wird; wo auch die Zeremonie der Flaggenübergabe stattgefunden hat.

Auf der Konferenz wurden die 10 besten und spannenden Forschungsreiserouten In der Provinz Henan veröffentlicht. Ein dreidimensionales und breit gefächertes System von Forschungsprodukten zu ,,Henan, die Wiege Chinas" wurde unter den Aspekten der Spurensuche nach der chinesischen Zivilisation, der poetischen und malerischen Pracht, der Kampfkunst und der Heimatstadt miteinander verbunden. Außerdem wurde auf dieser Konferenz das Produkt ,,A Journey of Studying the Yellow River Culture" vorgestellt.

In den letzten Jahren hat Henan die Strategie der Integration von Kultur, Tourismus und Kreativbranchen intensiv umgesetzt und sich dabei auf den Gelben Fluss, der Wiege der chinesischen Zivilisation konzentriert. 487 Forschungs- und Reisestützpunkte wurden in der Provinz errichtet und 3.970 Kurse wurden bereits abgeschlossen. Diese Konferenz wird den Auslandsstudienmarkt erschließen und die Beschleunigung der Forschung und den Aufbau der Forschungsindustrie in der Provinz Henan vor dem Hintergrund des kulturellen Vertrauens fördern.

Luoyang ist eine Stadt mit einer Fülle von kulturellen und historischen Relikten, wie beispielsweise die ,,Fünf Stätten der Hauptstadt", darunter die Erlitou-Stätte der Xia-Hauptstadt, die antike Stätte der Shang-Hauptstadt Yanshi, die Stätte der Hauptstadt der östlichen Zhou-Dynastie, die Stätte der Stadt Luoyang aus der östlichen Han- und nördlichen Wei-Dynastie sowie die Ruinen von Luoyang aus der Sui- und Tang-Dynastie (Sui-Tang Luoyang City National Archeological Site Park) sowie die Longmen-Grotten, der Tempel des Weißen Pferdes und der Guanlin (Guanyu-Tempel) zeigen, dass die Stadt mehr als 1500 Jahre lang als Hauptstadt diente.

