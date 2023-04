Inauguration de la Conférence mondiale sur les voyages de recherche 2023 à Luoyang, en Chine

LUOYANG, Chine, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 3 avril, la Conférence mondiale sur les voyages de recherche de 2023, coparrainée par le Département de la culture et du tourisme de la province du Henan, le gouvernement populaire de Luoyang et l'Organisation mondiale des voyages de recherche (ci-après appelée « WRTO »), a été inaugurée dans la ville de Luoyang, dans la province du Henan, en Chine. Plus de 200 experts et universitaires spécialisés dans l'industrie de la recherche et les prestataires de services touristiques ont assisté à la conférence.

Au site de l'événement, Huang Dongsheng, chef du Département de la culture et du tourisme de la province du Henan, et Yang Lin, vice-président de la WRTO, ont dévoilé la plaque signalétique du bureau de représentation de la WRTO au Henan (Canada). Parallèlement, Yang Zhenzhi, le président exécutif de la WRTO, a prononcé un discours, la Déclaration de Luoyang, visant à promouvoir la protection et l'héritage des patrimoines culturels par le biais des voyages de recherche, et a annoncé que l'édition 2024 de la Conférence mondiale sur les voyages de recherche se tiendrait à Kuala Lumpur, en Malaisie, où s'est déroulée la cérémonie de remise du drapeau.

Lors de la conférence, une liste des dix itinéraires de recherche les plus passionnants de la province du Henan a été publiée. Une gamme de produits de recherche approfondie et diversifiée, baptisée « Henan, the cradle of China » (Henan, le berceau de la Chine) a été mise sur pied autour de différents aspects de la civilisation chinoise, notamment sa splendeur poétique et picturale, ses arts martiaux et ses villes-berceaux. En outre, le produit « A Journey of Studying the Yellow River Culture » (Un voyage pour étudier la culture du fleuve Jaune) a été lancé lors de la conférence.

Au cours des dernières années, le Henan a déployé une stratégie visant à intégrer les industries culturelles, touristiques et créatives, en mettant l'accent sur la civilisation du fleuve Jaune. À jour, 487 bases de recherche et de voyage ont été construites et 3 970 cours ont été complétés dans la province. La conférence ouvrira le marché des études à l'étranger, favorisera l'accélération de la recherche et stimulera le développement de l'industrie de la recherche du Henan, qui s'appuie sur le riche patrimoine de la province.

La ville de Luoyang renferme une abondance de vestiges culturels et historiques, tels que les « Cinq sites de la Capitale » : le site Erlitou de la capitale Xia, l'ancien site de la capitale Shang de Yanshi, le site de la capitale de la dynastie Zhou orientale, le site de la ville de Luoyang de la dynastie Han orientale et de la dynastie Wei septentrionale, et les ruines des dynasties Sui et Tang à Luoyang (parc archéologique national de Sui-Tang de la ville de Luoyang). En outre, Luoyang abrite des lieux comme les grottes de Longmen, le temple du cheval blanc ou encore Guanlin (temple de Guanyu),qui montrent que la ville a servi de capitale pendant plus de 1 500 ans.

