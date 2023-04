A Conferência Mundial de Viagens de Pesquisa de 2023 foi inaugurada em Luoyang, China

LUOYANG, China, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 3 de abril, a Conferência Mundial de Viagens de Pesquisa 2023, co-patrocinada pelo Departamento de Cultura e Turismo da província de Henan, o Governo Popular de Luoyang e a World Research Travel Organization (doravante referida como "WRTO"), foi inaugurada na cidade de Luoyang, província de Henan, China. Mais de 200 especialistas e acadêmicos na área do setor de pesquisa e provedores de serviços turísticos participaram da conferência.

No local, Huang Dongsheng, chefe do Departamento de Cultura e Turismo da província de Henan, e Yang Lin, vice-presidente da WRTO, revelaram juntos a placa do Escritório de Representação de Henan da WRTO (Canadá); Yang Zhenzhi, presidente executivo da WRTO, proclamou a Declaração de Luoyang de promover a proteção e herança do patrimônio cultural por meio de Viagens de Pesquisa, e anunciou que a Conferência Mundial de Viagens de Pesquisa de 2024 será realizada em Kuala Lumpur, Malásia, onde ocorreu a Cerimônia de Entrega de Bandeira.

Na conferência, foram publicadas as 10 principais rotas de viagem de pesquisa interessantes na província de Henan. Um sistema de pesquisa tridimensional e diversificado de "Henan, o berço da China" foi ligado aos aspectos de rastrear a civilização chinesa, o esplendor poético e pictórico, a arte marcial e a cidade natal. Além disso, o produto "Uma Jornada de Estudo da Cultura do Rio Amarelo" também foi lançado nesta conferência.

Nos últimos anos, Henan vem implementando profundamente a estratégia de integração de cultura, turismo e setores criativos, com foco na civilização do Rio Amarelo, com 487 bases de pesquisa e viagem construídas e 3.970 cursos concluídos atualmente na província. Esta conferência abrirá o mercado internacional de estudos, bem como promoverá a aceleração da pesquisa e a construção da ascendência do setor de pesquisa para a província de Henan no contexto da confiança cultural.

Luoyang é uma cidade com uma abundância de relíquias culturais e históricas, como os "Cinco Locais da Capital", incluindo o local Erlitou da Capital Xia, o local antigo da Capital de Shang de Yanshi, o local da Capital da dinastia Zhou oriental, o local da cidade de Luoyang das dinastias Han oriental e norte de Wei, e as ruínas de Luoyang da dinastia Sui e Tang (Sui-Tang Luoyang). Além das Grutas de Longmen, Templo do Cavalo Branco, Guanlin (Templo de Guanyu), indicando que a cidade serve como capital há mais de 1.500 anos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047605/The_Releasing_of_Luoyang_Declaration.jpg

FONTE WRTO

