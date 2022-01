Dmytro Firtasz pyta w artykule - „Dlaczego Ukraina nie może być Szwajcarią Eurazji?"

WASZYNGTON, 27 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- W opublikowanym dzisiaj przez swojego prawnika Lanny'ego J. Davisa artykule na koncie Medium.com Davisa, ukraiński biznesmen Dmytro Firtasz zapytał swoich rodaków: „Dlaczego Ukraina nie może być Szwajcarią Eurazji?". Firtasz odnosi się do faktu, że Ukraina w swojej historii, od średniowiecza, lokowała się „na skrzyżowaniu handlowym Europy i Azji".

W maju 2014 r. Firtasz napisał artykuł dla „Kyiv Post" pod tytułem: „Ukraina musi byś silna, niezależna i neutralna". W dzisiejszym komentarzu, wracając do artykułu sprzed ośmiu lat, Firtasz odniósł się do obecnego kryzysu.

„Widząc, jak rosyjskie wojska gromadzą się przy granicy z Ukrainą, a prezydent Biden i państwa sojusznicze NATO ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami jeśli Rosja naruszy naszą suwerenność i rozpocznie inwazję, można uznać, że nagłówek mojego artykułu w Kyiv Post sprzed ośmiu lat wciąż pozostaje tak samo aktualny. Co ważniejsze jednak, zawiera on prawdopodobną odpowiedź na bieżący kryzys" – napisał Firtasz.

W dzisiejszym artykule Firtasz zwraca uwagę, że powinna być to decyzja podjęta przez Ukraińców, nie pod naciskiem sił zewnętrznych, czy innych narodów.

„Nie mam wątpliwości, że mówię to, co myśli wielu Ukraińców, którzy chcieliby czerpać wszystko, co najlepsze z obu światów – neutralność, handel ze wszystkimi i dobre relacje z każdym. Dlaczego nie miałoby to być możliwe? Oznaczałoby to więcej miejsc pracy i większy dobrobyt dla Ukrainy. Neutralna Ukraina nie powinna być postrzegana jako zagrożenie dla Ameryki, Europy i Rosji. Podejście typu „jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam" jest nie tylko fałszywe. W obecnych okolicznościach jest niebezpieczne.

Szkoda, że w obliczu bieżącego kryzysu Ukraina nie może postawić dziś na neutralność w taki sposób, aby jej decyzja nie była odebrana jako wymuszona przez zewnętrzne groźby, a raczej, co zgodne z rzeczywistością, jako umotywowana własnymi interesami" – dodał.

Artykuł Firtasza został opublikowany przez jednego z jego amerykańskich adwokatów, Lanny'ego J. Davisa, na jego koncie Medium.com. Wspólnikiem Davisa w USA jest Dan Webb, były okręgowy prokurator federalny Chicago.

W podkreślonym akapicie artykułu, Firtasz informuje: „Dmytro Firtasz, osiągający sukcesy ukraiński biznesmen, od dziewięciu lat z konieczności mieszka w Wiedniu, aby uniknąć ekstradycji do USA w związku z oskarżeniem w sprawie >>intrygi<< dotyczącej przekazywania łapówek urzędnikom z Indii – nie w sprawie faktycznego łapówkarstwa – nie mającym nic wspólnego z USA. Firtasz kategorycznie zaprzeczył tym oskarżeniom".

Artykuł dostępny jest pod poniższym linkiem: https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the-switzerland-of-eurasia-b401c37baaf3

