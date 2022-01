Dmytro Firtaš pokládá v komentáři otázku: „Proč nemůže být Ukrajina Švýcarskem Eurasie?"

WASHINGTON, 28. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Ukrajinský podnikatel Dmytro Firtaš se ve svém článku , který dnes zveřejnil jeho právník Lanny J. Davis pod svým účtem na serveru Medium, ptá svých ukrajinských spoluobčanů: „Proč nemůže být Ukrajina Švýcarskem Eurasie?" Firtash touto otázkou odkazuje na skutečnost, že se Ukrajina historicky – a to již od středověku – nacházela „na křižovatce obchodních cest mezi Evropou a Asií."

Již v květnu 2014 napsal Firtaš pro deník Kyiv Post komentář s titulkem „Ukrajina musí být silná, nezávislá a neutrální." Ve svém dnešním článku odkázal na tento osm let starý sloupek a následně komentoval dnešní krizovou situaci:

"V době, kdy se na hranicích Ukrajiny shromažďují ruské vojenské síly a prezident Biden a spojenci z NATO varují před vážnými důsledky, které nastanou, pokud Rusko naruší naši suverenitu a uskuteční invazi, zůstává titulek mého článku pro Kyiv Post z doby před osmi lety stejně aktuální pro současnou krizi, jako byl tehdy. A co je ještě důležitější, zřejmě nabízí i vhodnou odpověď."

V dnešním komentáři Firtaš nicméně zdůrazňuje, že toto rozhodnutí by měli učinit sami Ukrajinci, a to mimo tlak vnějších sil či států.

"Nepochybuji, že mluvím za mnoho Ukrajinců, kteří chtějí to nejlepší z obou světů - neutralitu, volný obchod a dobré vztahy se všemi státy. A proč vlastně ne? Ukrajina by tím získala více pracovních míst a prosperitu. Neutrální Ukrajina by neměla být vnímána jako hrozba pro Ameriku, Evropu ani Rusko. Postoj „kdo není s námi, je proti nám" je mylný a nejen to. Za současných okolností je i nebezpečný," píše Firtaš.

Firtaš v komentáři pokračuje slovy:

„Je škoda, že si Ukrajina nemůže otevřeně zvolit neutralitu, aniž by to kvůli současné krizi budilo dojem, že tak činí kvůli hrozbám zvenčí a ne ve vlastním zájmu, jak tomu ve skutečnosti je."

Firtašův článek zveřejnil jeden z jeho amerických právníků, Lanny J. Davis, na serveru Medium pod svým vlastním účtem. Davisovým spoluobhájcem v USA je Dan Webb, bývalý chicagský státní zástupce.

V perexu svého článku Firtaš sděluje:

Pan Firtaš, úspěšný ukrajinský podnikatel, je již devět let nucen pobývat ve Vídni v Rakousku, kde se brání vydání do USA kvůli žalobě na základě obvinění z "připravovaného uplácení" (tedy nikoliv skutečného uplácení) indických úředníků, které nijak nesouvisí s USA. Tato obvinění kategoricky odmítá."

Komentář najdete na následujícím odkaze: https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the-switzerland-of-eurasia-b401c37baaf3

