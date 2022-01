En la columna de opinión, Dmytro Firtash pregunta: "¿Por qué Ucrania no puede ser la Suiza de Eurasia?"

WASHINGTON, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- En un artículo de opinión publicado hoy por medio de su abogado, Lanny J. Davis, en la cuenta de Medium de Davis, el empresario ucraniano Dmytro Firtash preguntó a sus compatriotas ucranianos: "¿Por qué Ucrania no puede ser la Suiza de Eurasia?". Firtash se refería al hecho de que Ucrania ha estado históricamente, desde la Edad Media, "en la encrucijada comercial entre Europa y Asia".

En mayo del año 2014, Firtash escribió un artículo de opinión para el Kyiv Post titulado: "Ucrania debe ser fuerte, independiente y neutral" . El artículo de Firtash publicado hoy hacía referencia a ese artículo de opinión de hace ocho años y luego comentó sobre la crisis actual:

"Con las fuerzas militares rusas reunidas en la frontera de Ucrania y el presidente Biden y los aliados de la OTAN advirtiendo sobre las graves consecuencias si Rusia viola nuestra soberanía e invade, el titular de mi artículo de opinión del Kyiv Post de hace ocho años sigue siendo igual de relevante para la crisis actual. Y lo que es más importante, proporciona una respuesta probable".

Pero en el artículo de opinión de hoy, Firtash ha destacado que esta debería ser una decisión tomada por los ucranianos y no bajo la presión de fuerzas o naciones externas.

"Tengo pocas dudas de que hablo en nombre de muchos ucranianos a quienes les gustaría tener lo mejor de ambos mundos: neutralidad, comercio con todos y buenas relaciones con todos. ¿Y por qué no? Esto significaría más empleos y prosperidad para Ucrania. Una Ucrania neutral no debe verse como una amenaza para Estados Unidos, Europa o Rusia. La actitud de 'si no estás con nosotros, estás contra nosotros' no solo es incorrecta. En las circunstancias actuales, es peligrosa", escribió Firtash.

Firtash añadió:

"Es una lástima que Ucrania no pueda tomar la decisión de declarar su preferencia por la neutralidad sin que la crisis actual haga parecer que lo hacen debido a amenazas del exterior, y no por sus propios intereses, como es el caso".

El artículo de opinión de Firtash fue publicado por uno de sus abogados estadounidenses, Lanny J. Davis, en la cuenta Medium.com de Davis. El abogado adjunto de Davis en Estados Unidos es Dan Webb, exfiscal federal de Chicago.

En el lema de su artículo de opinión, Firtash explicó lo siguiente:

"Firtash, un exitoso hombre de negocios ucraniano, durante los últimos nueve años se ha visto obligado a residir en Viena, Austria, donde se ha resistido a ser extraditado a Estados Unidos por una acusación basada en alegaciones de un "plan para sobornar" a funcionarios indios - no un soborno real - que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Él ha negado categóricamente esos cargos".

La columna de opinión está disponible en el siguiente enlace: https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the-switzerland-of-eurasia-b401c37baaf3

DIVULGADO POR MEDIO DE DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, UN AGENTE EXTRANJERO REGISTRADO, EN NOMBRE DE DMITRY FIRTASH. HAY MÁS INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, WASHINGTON DC.

