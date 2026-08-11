DogPack et Healthy Paws entrent en partenariat pour intégrer l'assurance pour animaux de compagnie à la plateforme DogPack

Cette nouvelle intégration permet de bénéficier d'une assurance pour animaux de compagnie directement depuis la plateforme DogPack, aidant ainsi les propriétaires d'animaux à protéger leurs chiens en toute simplicité

MONTRÉAL, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- DogPack, la principale plateforme mondiale mettant en relation les propriétaires de chiens grâce à des fonctionnalités de découverte, de contenu social et d'expérience utilisateur, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique visant à lancer sur le marché américain Healthy Paws, une société du groupe Chubb et l'un des principaux fournisseurs d'assurances pour chiens et chats couvrant les accidents et les maladies.

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de DogPack pourront désormais accéder à des offres d'assurance pour animaux de compagnie directement depuis l'application, ce qui permettra aux propriétaires de protéger leur chien grâce à une couverture simple et transparente. DogPack poursuit son expansion au-delà de la découverte, de la communauté et du voyage pour proposer désormais des services essentiels aux propriétaires d'animaux de compagnie.

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs basés aux États-Unis peuvent découvrir des offres d'assurance d'une manière qui leur semble naturelle, personnalisée et en phase avec leur expérience quotidienne sur la plateforme. En fonction du profil de leur chien, les utilisateurs peuvent consulter les options de couverture adaptées et suivre une procédure optimisée pour souscrire une assurance.

« Nous avons toujours eu à cœur de créer une plateforme qui accompagne véritablement les propriétaires de chiens », déclare Jonathan Punski, CEO de DogPack. « Ce partenariat nous permet d'aller encore plus loin. Nos utilisateurs ne souhaitent pas seulement découvrir des parcs ou entrer en contact avec d'autres propriétaires de chiens, ils veulent prendre soin de leur chien de toutes les manières possibles. Disposer du bon partenaire en assurance est un élément essentiel de cette vision. »

Healthy Paws est reconnu pour ses formules simples, le traitement rapide des demandes de remboursement et son approche axée sur le client. La plupart des demandes de remboursement sont traitées dans un délai de deux jours, et les propriétaires d'animaux ont la liberté de consulter n'importe quel vétérinaire agréé, sans aucune restriction liée au réseau. Soutenue par Chubb, l'un des leaders mondiaux de l'assurance, Healthy Paws offre une protection éprouvée et à long terme aux animaux de compagnie et à leurs familles.

« Chez Healthy Paws, nous avons toujours été convaincus que chaque animal de compagnie mérite les meilleurs soins possibles, et cela commence par une couverture optimale », déclare Alex Faynberg, vice-président exécutif de Healthy Paws. « Notre partenariat avec DogPack nous permet d'aller à la rencontre des propriétaires d'animaux là où ils se trouvent déjà : au sein d'une communauté née de l'amour qu'ils portent à leurs chiens. Ensemble, nous permettons aux familles de protéger plus facilement que jamais les animaux de compagnie qui comptent le plus à leurs yeux. »

Cette collaboration s'inscrit dans une tendance visant à intégrer les services essentiels destinés aux animaux de compagnie directement dans les plateformes que les propriétaires d'animaux connaissent déjà. En associant l'audience internationale et engagée de DogPack à l'offre d'assurance de confiance de Healthy Paws, les deux entreprises ont pour objectif de simplifier l'accès aux soins et à la protection pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

À propos de DogPack

Fondée à Montréal par les frères Jonathan, Dov, Eric et Aryeh Punski, DogPack est la première plateforme mondiale dédiée aux propriétaires de chiens, qui combine découverte, communauté, voyages et commerce au sein d'une expérience fluide. La plateforme propose une carte interactive répertoriant plus de 200 000 lieux acceptant les chiens dans plus de 20 pays, un fil d'actualité avec des milliers de publications quotidiennes, une place de marché dédiée aux animaux de compagnie en pleine expansion, ainsi qu'un partenariat mondial avec Booking.com visant à faciliter les voyages avec des animaux de compagnie.

Avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs à travers le monde, DogPack aide les propriétaires de chiens à découvrir de nouveaux lieux, à entrer en contact avec d'autres passionnés des animaux et à explorer le monde en toute sérénité. DogPack est également à l'origine du duo de podcast canin viral intitulé « Goldie & Frenchie ». Pour plus d'informations, rendez-vous sur dogpackapp.com ou suivez @officialdogpack sur les réseaux sociaux.

À propos de Healthy Paws

Société du groupe Chubb, l'un des principaux prestataires d'assurance santé pour animaux de compagnie aux États-Unis, Healthy Paws s'engage à aider les propriétaires d'animaux à offrir à leurs compagnons les meilleurs soins médicaux possibles. Fondée en 2009, Healthy Paws propose une formule simple et transparente qui couvre notamment les nouveaux accidents, les maladies, le cancer, les soins d'urgence, les maladies génétiques. Grâce à une application mobile intuitive, à un traitement rapide des demandes d'indemnisation et à une approche axée sur le client, Healthy Paws offre une expérience fluide et bienveillante. En tant que filiale de Chubb, le plus grand assureur IARD coté en bourse au monde, Healthy Paws bénéficie d'une solidité financière exceptionnelle et d'une expertise sectorielle approfondie. Les produits d'assurance pour animaux de compagnie Healthy Paws sont proposés par l'intermédiaire de Chubb Insurance Solutions Agency Inc. (CISA) (numéro d'agrément en Californie : 0D12120). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.healthypawspetinsurance.com.

À propos de Chubb

Chubb est un chef de file mondial de l'assurance. Présent dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances des biens commerciaux et personnels, des assurances des risques divers, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances maladie complémentaires, des solutions de réassurance et d'assurance vie à un groupe diversifié de clients. L'entreprise se caractérise par une offre étendue de produits et de services, de vastes capacités de distribution, une solidité financière exceptionnelle et des activités locales dans le monde entier. Sa société mère, Chubb Limited, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb emploie environ 45 000 personnes dans le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.chubb.com.

Contact presse : Aryeh Punski, [email protected]