DogPack und Healthy Paws schließen eine Partnerschaft, um Tierversicherungen in die DogPack-Plattform zu integrieren

Die neue Integration ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu Tierversicherungen direkt über die DogPack-Plattform und hilft Tierhaltern dabei, ihre Hunde mühelos abzusichern

MONTREAL, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- DogPack, die weltweit führende Plattform, die Hundebesitzer durch Suchfunktionen, soziale Inhalte und Marktplatzangebote miteinander vernetzt, gab heute eine strategische Partnerschaft bekannt, durch die Healthy Paws – ein Unternehmen der Chubb-Gruppe und führender Anbieter von Unfall- und Krankenversicherungen für Hunde und Katzen – auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt wird.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten DogPack-Nutzer nun direkt innerhalb der App nahtlosen Zugang zu Tierversicherungsangeboten, wodurch Tierhalter ihre Hunde mit einem einfachen und transparenten Versicherungsschutz absichern können. DogPack baut sein Angebot über die Bereiche Entdeckung, Community und Reisen hinaus weiter auf wesentliche Dienstleistungen für Tierhalter aus.

Dank dieser Zusammenarbeit können Nutzer in den USA Versicherungsoptionen auf eine Weise erkunden, die sich natürlich und individuell anfühlt und nahtlos in ihre alltägliche Nutzung der Plattform integriert ist. Basierend auf dem Profil ihres Hundes können Nutzer relevante Versicherungsoptionen einsehen und den Prozess über einen optimierten Weg bis zum Vertragsabschluss durchlaufen.

„Wir haben uns schon immer darauf konzentriert, eine Plattform aufzubauen, die Hundebesitzer wirklich unterstützt", sagte Jonathan Punski, CEO von DogPack. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, noch einen Schritt weiter zu gehen. Unsere Nutzer möchten nicht nur Parks entdecken oder sich mit anderen Hundebesitzern vernetzen, sondern sich in jeder Hinsicht bestmöglich um ihre Hunde kümmern. Der richtige Versicherungspartner ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Vision."

Healthy Paws ist bekannt für seine unkomplizierten Tarife, die schnelle Bearbeitung von Leistungsansprüchen und seinen kundenorientierten Ansatz. Die meisten Anträge werden innerhalb von zwei Tagen bearbeitet, und Tierhalter haben die Freiheit, jeden zugelassenen Tierarzt aufzusuchen, ohne an ein bestimmtes Netzwerk gebunden zu sein. Mit der Unterstützung von Chubb, einem weltweit führenden Versicherungsunternehmen, bietet Healthy Paws zuverlässigen, langfristigen Schutz für Haustiere und ihre Familien.

„Healthy Paws ist seit jeher der Überzeugung, dass jedes Haustier die bestmögliche Versorgung verdient, und das beginnt damit, einen hervorragenden Versicherungsschutz zugänglich zu machen", sagte Alex Faynberg, EVP von Healthy Paws. „Die Partnerschaft mit DogPack bietet uns die Möglichkeit, Tierhalter dort anzusprechen, wo sie sich bereits aufhalten – in einer Gemeinschaft, die sich um die Liebe zu ihren Hunden dreht. Gemeinsam machen wir es Familien einfacher denn je, die Haustiere zu schützen, die ihnen am meisten am Herzen liegen."

Diese Zusammenarbeit spiegelt einen allgemeinen Trend wider, wichtige Dienstleistungen für Haustiere direkt in die Plattformen zu integrieren, auf denen Tierhalter ohnehin bereits ihre Zeit verbringen. Durch die Kombination der engagierten weltweiten Nutzergemeinschaft von DogPack mit dem bewährten Versicherungsangebot von Healthy Paws wollen die beiden Unternehmen den Zugang zu Versorgung und Schutz für Tierhalter vereinfachen.

Informationen zu DogPack

DogPack wurde in Montreal von den Brüdern Jonathan, Dov, Eric und Aryeh Punski gegründet und ist die weltweit führende Plattform für Hundebesitzer, die Entdeckung, Community, Reisen und E-Commerce zu einem nahtlosen Erlebnis vereint. Die Plattform bietet eine interaktive Karte mit über 200.000 hundefreundlichen Orten in mehr als 20 Ländern, einen Social-Feed mit Tausenden von täglichen Beiträgen, einen schnell wachsenden Marktplatz für Haustierbedarf sowie eine globale Partnerschaft mit Booking.com zur Förderung hundefreundlicher Reisen.

Mit mehr als 2,5 Millionen Nutzern weltweit hilft DogPack Hundebesitzern dabei, neue Orte zu entdecken, sich mit anderen Tierfreunden zu vernetzen und die Welt unbeschwert zu erkunden. DogPack ist außerdem der Schöpfer des viralen Hunde-Podcast-Duos „Goldie & Frenchie". Weitere Informationen finden Sie unter dogpackapp.com oder folgen Sie @officialdogpack in den sozialen Medien.

Informationen zu Healthy Paws

Healthy Paws, ein Unternehmen der Chubb Group, ist ein führender Anbieter von Krankenversicherungen für Haustiere in den Vereinigten Staaten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tierhaltern dabei zu helfen, ihren Tieren die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Das 2009 gegründete Unternehmen Healthy Paws bietet einen einfachen, transparenten Versicherungsschutz, der neue Unfälle, Krankheiten, Krebs, Notfallbehandlungen, genetisch bedingte Erkrankungen und vieles mehr abdeckt. Mit einer benutzerfreundlichen mobilen App, einer schnellen Bearbeitung von Leistungsansprüchen und einem kundenorientierten Ansatz sorgt Healthy Paws für ein reibungsloses und einfühlsames Kundenerlebnis. Als Teil von Chubb, dem weltweit größten börsennotierten Schaden- und Unfallversicherer, profitiert Healthy Paws von außergewöhnlicher Finanzkraft und Branchenexpertise. Die Haustierversicherungsprodukte von Healthy Paws werden über die Chubb Insurance Solutions Agency Inc. (CISA) (kalifornische Lizenz-Nr. 0D12120) angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter www.healthypawspetinsurance.com.

Informationen zu Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern und Gebieten bietet Chubb einer vielfältigen Kundengruppe gewerbliche sowie private Sach- und Haftpflichtversicherungen, Unfall- und Zusatzkrankenversicherungen, Rückversicherungen sowie Lebensversicherungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, weitreichende Vertriebskapazitäten, außergewöhnliche Finanzstärke sowie lokale Aktivitäten weltweit aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des S&P 500 Index. Chubb beschäftigt weltweit a. 45.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.chubb.com.

Medienkontakt: Aryeh Punski, [email protected]