Doha Mücevher ve Saat Fuarı lansmanı yapıldı, özel projeler ve ayrıcalıklar duyuruldu

Nadir, benzersiz ve yardımsever projeler küresel zanaatkârlığın en iyilerini sergiliyor

DOHA, Katar, 5 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Lüksün ve tasarımın timsali Doha Mücevher ve Saat Fuarı (DJWE), 20. yıl edisyonunun lansmanını yaptı 5 Şubat'ta 11 Şubat'a kadar açık olacaktır. Bölgenin kendi türünde en büyük işletmeden işletmeye ve işletmeden müşteriye gösterisi olan DJWE, birinci sınıf Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ne (DECC) geri dönüyor.

Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski at DJWE

Visit Katar yeni 'Mücevher Uzmanları' kampanyasını duyurdu , etkinlikte süper model Irina Shayk ve ikonik Fransız futbol efsanesi Thierry Henry yer alıyor. Kampanya, etkinliğin en büyük beş katılımcısının desteğiyle olağanüstü mücevher ve saatlerden oluşan özel bir koleksiyon sergiliyor; Fifty One East, Ali Bin Ali Luxury, Alfardan Jewellery, Al Majed Jewellery ve Bulgari.

Education Above All (Her Şeyden Önce Eğitim) DJWE'ye geri dönüyor. Katar merkezli yardım kuruluşu, eğitime eşit erişim sağlamak ve kaliteli eğitimin gücünden yararlanmak için çalışıyor. Yedi tasarımcı, özel ve sınırlı sayıda parçalar yaratmak için yardım kuruluşuyla birlikte çalıştı ve her biri satışlardan elde edilen karı bağışlayacak. Amal Ameen'in iki broşu ve Silvia Furmanovich 'in değerli taşlar ve elmaslarla öne çıkan bir mücevher koleksiyonu var.

Bulgari olağanüstü bir Imperial Spinel kolye sunuyor; bu spinel, 131,21 karat ağırlığıyla karat ağırlığı açısından dünyada 4. sırada yer alıyor. Platin kolye, 1 yastık spinel, 14 kare zümrüt kesim pırlanta, 27 zümrüt boncuk, 36 fantezi şekilli pırlanta ve 69 yuvarlak parlak kesim pırlanta ve taş döşeli pırlantadan oluşuyor.

Al Majed Jewellery 'de saat markası Hublot ,popüler renklerde ödünsüz bir füzyon olan Classic Fusion Tourbillon Orlinski'yi içeren bir koleksiyon sergileyecek. Schwarz Etienne , Kari Voutilainen imzalı özel bir edisyon olan Katar Golden Dunes Edition Roma Synergy'yi tanıtıyor; bal rengi dikişlerle vurgulanan mavi deri saat kayışına sahip bu model, bu edisyona özel. Ve TAG Heuer , özel Carrera Katar Limited Edition saatini piyasaya sürüyor.

DJWE'nin uzun süredir ortağı olan Fifty One East; CHANEL, Boucheron ve TUDOR gibi dünyaca ünlü markaları sunuyor. Ayrıca gri ve siyah seramikten Cerachrom çerçeve parçalı sarı Rolesor GMT-Master II ve RLX titanyumdan yeni Yacht-Master 42 ile mükemmellik arayışını vurgulayan Rolex 'i de sergileyecekler.

Aralarında Louis Moinet, Artya, Urwerk ve Bovet 'in de bulunduğu çok sayıda tasarımcı Blue Salon'da özel saatler tanıtacak. De Bethune, etkinlikte 12. yılını kutlayan 12 saatten oluşan özel bir edisyon sunacak. Louis Erard, DJWE'ye özel 28 yeni tasarım üzerinde Alain Silberstein ile işbirliği yaparak ortaklıklarını kutluyor.

En son haberler ve bilgiler için lütfen şu adresi ziyaret edin -

https://visitqatar.com/intl-en/events-calendar/doha-jewellery-and-watches-exhibition.

Katar Turizmi Hakkında Katar Turizm'in misyonu, Katar'ı kültürel özgünlüğün modernlikle buluştuğu ve dünya insanlarının hizmet mükemmelliğine dayanan kültür, spor, iş ve aile eğlencesi alanlarında benzersiz teklifleri deneyimlemek için bir araya geldiği bir yer haline getirmektir. Katar Turizmi, özel sektör yatırımlarını teşvik ederek turizm endüstrisini düzenleyecek ve geliştirecektir. Ülkedeki turizm olanaklarını çeşitlendirmek ve ziyaretçi harcamalarını artırmak amacıyla turizm sektörüne yönelik ulusal stratejiyi belirleyecek, bunu periyodik olarak gözden geçirecek ve uygulanmasını denetleyecek. Öncelikli pazarlardaki uluslararası ofis ağımız ve son teknoloji dijital platformlarımız aracılığıyla Katar Turizm, Katar'ın dünya çapındaki varlığını genişletiyor ve turizm sektörünü geliştiriyor.

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=g7gGZ2UuTbc

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