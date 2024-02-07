Doha Mücevherat ve Saat Fuarı 20. yılını kutluyor

Zenginliğin ve lüksün dönüm noktasını kutlayan fuar, 5 Şubat'tan itibaren 7 gün boyunca Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) gerçekleştirilecek

DOHA, Katar, 7 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Katar Turizm tarafından düzenlenen Doha Mücevherat ve Saat Fuarı (DJWE) 2024, 20.yıl dönümü için geri dönüyor. Katar'ın Takvimindeki en göz alıcı etkinlik, yirmi yıldır takvimde en uzun süredir devam eden etkinlik olarak bu yıl bir kilometre taşını işaret ediyor. Açılış törenine Katar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saad Bin Ali Al Kharji Ekselansları katıldı. Ayrıca, DJWE kampanya yıldızları Irina Shayk ve Thierry Henry, DJWE'nin açılış törenini onurlandırarak sergiyi gezdiler.

Doha Jewellery and Watches Exhibition 2024 launch campaign Irina Shayk and Thierry Henry attend the launch of Doha Jewellery and Watches Exhibition

Fuarla ilgili olarak Ekselansları Sayın Saad Bin Ali Al Kharji şunları söyledi: "Katar Turizmi olarak, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Bin Jassim Al Thani'nin cömert himayeleri altında düzenlenen Doha Mücevher ve Saat Fuarı'nın 20.'sini düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. DJWE, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca yerel, bölgesel ve küresel düzeyde lüks ve sofistike bir sembol olmuştur. Fuarın süregelen başarısı, turizm sektörünün artan ivmesiyle tutarlılık göstermektedir. Hatta bu yılın başında rekor bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Katar Turizm olarak hedefimiz, turizm varlıklarını sürekli geliştirerek, hizmet ve konukseverlikte mükemmeliyet konusundaki kanıtlanmış geçmişini koruyarak ve yeni ve yenilikçi turizm ürünleri ve hizmetleri geliştirerek Katar'ın önde gelen bir turizm destinasyonu olarak konumunu güçlendirmektir."

Bu senenin en büyük 8'i Alfardan Jewellery, Al Majed Jewellery, Ali Bin Ali Luxury, Amiri Gems, Fifty One East, Al Muftah Jewellery, Blue Salon ve BVLGARI. İlk kez katılan markalar arasında Key Gems, AlMajid Home, Renee Jewels, Naylah Jewelry, Kooheji Jewellery ve Hessa Jewels yer alıyor. Dolce & Gabbana da bu yıl DJWE'ye ilk kez katıldı.

Sergi VIP bir davetli listesine sahiptir. Kainat Güzeli unvanına sahip Sheynnis Palacios, 5-7 Şubat tarihlerinde Alfardan Kanadı'nı süsleyen Kainat Güzeli tacının tasarımcıları Mouawad'ın özel konuğu olacak.

Hafta içi ve Cumartesi günleri 12:00-22:00, Cuma günleri ise 15:00-22:00 saatleri arasında kapılarını açan bu özel etkinlik, katılımcılara keyifli bir deneyim vaat ediyor. Türk ve Hint Pavilyonlarının yanı sıra mücevher ve horoloji dünyasına dair içeriden uzmanlık sağlayan bir dizi etkinlik ve atölye çalışması da bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.djwe.com adresini ziyaret edin.

Katar Takvimi 2024'ün en son etkinliklerini takip etmek için lütfen şu adresi ziyaret edin www.visitqatar.com.

Katar Turizmi Hakkında

Katar Turizm'in misyonu, Katar'ı, kültürel özgünlüğün modernlikle buluştuğu ve dünya insanlarının Hizmet Mükemmeliyetine dayanan kültür, spor, iş ve aile eğlencesinde benzersiz teklifleri deneyimlemek için bir araya geldiği yeri olarak yeni bir mekan olarak kurmaktır. Katar Turizmi, özel sektör yatırımlarını teşvik ederek turizm endüstrisini düzenleyecek ve geliştirecektir. Ülkedeki turizm olanaklarını çeşitlendirmek ve ziyaretçi harcamalarını artırmak amacıyla turizm sektörüne yönelik ulusal stratejiyi belirleyecek, bunu periyodik olarak gözden geçirecek ve uygulanmasını denetleyecek. Öncelikli pazarlardaki uluslararası ofis ağımız ve son teknoloji dijital platformlarımız aracılığıyla Katar Turizm, Katar'ın dünya çapındaki varlığını genişletiyor ve turizm sektörünü geliştiriyor.

Web: www.visitqatar.qa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=g7gGZ2UuTbc

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2335583/Doha_Jewellery_and_Watches_Exhibition.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2315479/4529385/DJWE_Logo.jpg