Doha Mücevherat ve Saat Fuarı, marka ayrıcalıklarını ve lansmanlarını duyurdu

Perakende ve marka iş ortakları etkinliği özel, sınırlı ve nadir tasarımlarla kutluyor

DOHA, Katar, 24 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Lüks ve tasarımın simgesi olan Doha Mücevherat ve Saat Sergisi (DJWE), 5-11 Şubat tarihleri arasında 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bölgenin kendi türünde en büyük işletmeden işletmeye ve işletmeden müşteriye gösterisi olan DJWE, birinci sınıf Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ne (DECC) geri dönüyor.

Visit Qatar, etkinlik için süper model ve televizyon siması Irina Shayk'ın yanı sıra spor muhabiri eski ikonik Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'nin rol aldığı "Mücevher Uzmanları" kampanyasını yayınladı.

Doha Jewellery and Watches Exhibition announces brand exclusives and launches Doha Jewellery and Watches Exhibition Bulgari Imperial Spinal Necklace

DJWE uluslararası zanaat ustaları tarafından tanınmaktadır. Bu seri için Bulgari olağanüstü bir Imperial Spinal kolye sunuyor – Sergilenen spinel ise 131,21 karat ağırlığıyla karat ağırlığı açısından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Blue Salon, Doha'nın en üst düzey lüks mağazasıdır ve Breitling, Zenith ve De Bethune'den özel parçalar sunacak. Ali Bin Ali, Mikimoto ve Shamballa Jewels gibi yeteneklerin yanı sıra Cartier ve Panerai gibi küresel isimlerle de ortaklık yapıyor. Alfardan Mücevherat, Butani'den yeni bir gelin koleksiyonu ve Robert Wan'dan mücevherler de dahil olmak üzere özel ürünler sunacak. Ayrıca Tiffany & Co'nun 'Bird on a Pearl' koleksiyonunun özel lansmanına da ev sahipliği yapıyorlar.

Almuftah Mücevherat, Arzano, Sandy Tabet, Rizani ve Rayanas gibi prestijli mücevher markalarını sunarak 40. yılını kutluyor. Al Majed Mücevherat'da aralarında moda efsaneleri Versace ve Gucci'nin de bulunduğu 50'den fazla tasarımcı ve marka yer alıyor. DJWE 2024 için yeni bir Katar Sınırlı Üretim saat serisini piyasaya sürecekler. Fifty One East, seçici müşterilerini Rolex, CHANEL, Boucheron ve Tudor gibi dünyaca ünlü markaların cazibesine kapılmaya davet ediyor.

Mouawad lüks işçilik ile eş anlamlıdır. DJWE 2024 için Dünyanın Yedi Harikasından ilham alan bir koleksiyon sunuyorlar; her parça insanın yaratıcılığının ve sanatsal vizyonunun bir kanıtı. Miss Universe ile uzun süredir devam eden bir ilişkileri var ve bu ortaklığı DJWE'de kutlayacaklar; yeni bir marka kimliği, özel parçalar ve mevcut Miss Universe Sheynnis'le tanışmak için nadir bir fırsat sunacaklar.

Diğer öne çıkanlar arasında, sanat eseri Mona Lisa'dan ilham alan ve onun özünü yakalamaya hazırlanan zamansız bir mücevheri ortaya çıkaran Witr yer alıyor. David Webb, hayvanlar aleminin renklerini ve motiflerini onurlandıran 75. Yıldönümü Koleksiyonunu sunacak. Papillon Mücevherat, DJWE'nin 20. Edisyonunu, Katar'ın ünlü incilerine saygı duruşu niteliğindeki doğal incilerin yanı sıra yeşil zümrüt setinin yer aldığı resmi DJWE logosundan ilham alan bir hatıra broşuyla kutladı.

En son haberler ve bilgiler için lütfen https://visitqatar.com/intl-en/events-calendar/doha-jewellery-and-watches-exhibition adresini ziyaret edin.

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Katar Turizmi Hakkında

Katar Turizm'in misyonu, Katar'ı, kültürel özgünlüğün modernlikle buluştuğu ve dünya insanlarının Hizmet Mükemmeliyetine dayanan kültür, spor, iş ve aile eğlencesinde benzersiz teklifleri deneyimlemek için bir araya geldiği yeri olarak yeni bir mekan olarak kurmaktır. Katar Turizmi, özel sektör yatırımlarını teşvik ederek turizm endüstrisini düzenleyecek ve geliştirecektir. Ülkedeki turizm olanaklarını çeşitlendirmek ve ziyaretçi harcamalarını artırmak amacıyla turizm sektörüne yönelik ulusal stratejiyi belirleyecek, bunu periyodik olarak gözden geçirecek ve uygulanmasını denetleyecek. Öncelikli pazarlardaki uluslararası ofis ağımız ve son teknoloji dijital platformlarımız aracılığıyla Katar Turizm, Katar'ın dünya çapındaki varlığını genişletiyor ve turizm sektörünü geliştiriyor.

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=g7gGZ2UuTbc

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2324611/DJWE_2024.jpg

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