Доля поставок Hisense TV занимает 2-е место в мире, сохраняя рост в течение 3-х лет подряд

Доля поставок компании Hisense TV занимает 2-е место в мире, сохраняя рост в течение 3-х лет подряд

ЦИНДАО (Китай), 30 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно последним данным, опубликованным агентством по маркетинговым исследованиям Omdia, компания Hisense TV занимала второе место в мировом объеме поставок в квартале 2022 года, отставая только от Samsung; доля объема и доля выручки от продаж телевизоров Hisense заняли первое место в мире среди китайских брендов, и продолжают лидировать.

Несмотря на падение рынка телевизоров, компания Hisense благодаря превосходной технологии и высококачественной продукции продолжает непрерывный рост на мировом рынке телевизоров. По данным Omdia, доля поставок компании Hisense TV достигла 12,1%, заняв 2-е место в мире по объему поставок во втором квартале 2022 года и 1-е место среди китайских брендов по объему и доле выручки во всем мире, неизменно становясь одним из лидеров рынка телевизоров.

Ожидается, что в этом году объем поставок телевизоров Hisense по всему миру превысит 20 миллионов единиц

Увеличение спроса на телевизоры и их использование во время пандемии повысило вероятность покупок новых телевизоров. По мере роста спроса на телевизоры на рынке широкоэкранные телевизоры Hisense в настоящее время завоевывают рынок высокотехнологичных телевизоров с большим экраном.

Omdia сообщает, что во 2-м квартале 2022 года, несмотря на сокращение общемировых поставок телевизоров на 11% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, поставки телевизоров Hisense продолжали расти на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, с увеличением на 1,9% объема поставок, что делает Hisense одним из брендов с наибольшим ростом поставок телевизоров по всему миру и устойчивым ростом в течение 3-х лет подряд.

По прогнозам компании Hisense, в 2022 году объем ее поставок телевизоров по всему миру превысит 20 миллионов единиц, из которых 35% составит китайский рынок, а 65% зарубежные рынки.

Передовые товары и технологии повысили конкурентоспособность предприятия на рынке. Мировой успех телевизоров Hisense — это не случайность, а проявление технологического потенциала, возможностей и инноваций компании Hisense. По мере того как телевизоры Hisense продолжают завоевывать все большее признание в отрасли и среди потребителей на мировом рынке, ускоряется процесс глобализации компании Hisense. Благодаря компании Hisense телевизоры с большим экраном премиум-класса демонстрируют колоссальный рост в глобальном масштабе.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1886828/image_5015956_31316730.jpg

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