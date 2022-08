Participação em volume de remessas da TV Hisense ficou em 2º lugar em todo o mundo, mantendo o crescimento por três anos consecutivos

QINGDAO, China, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com os dados mais recentes divulgados pela agência de pesquisa de mercado Omdia, a TV Hisense ficou em segundo lugar em participação de volume mundial de remessas no segundo trimestre de 2022, atrás apenas da Samsung; a participação em volume mundial e a participação em receita mundial da TV Hisense ficaram em primeiro lugar entre as marcas chinesas e mantêm a liderança.

Independentemente disso, diante da queda do mercado de TVs, a Hisense, por meio de sua tecnologia superior e produtos de alta qualidade, manteve um crescimento contínuo no mercado global de TV. De acordo com a Omdia, a participação em volume de remessas da TV Hisense chega a 12,1%, classificada em segundo lugar no volume mundial de remessas no segundo trimestre de 2022 e classificada em primeiro lugar entre as marcas chinesas em participação em volume mundial e participação em receita mundial, emergindo de forma consistente como líder do setor de TV.

Estima-se que as remessas globais de TV Hisense ultrapassem 20 milhões de unidades este ano

Maiores demandas e uso de TVs durante a pandemia aumentaram a probabilidade de substituição da TV. À medida que a demanda de mercado por TVs aumenta, as TVs de tela grande da Hisense agora estão aproveitando o mercado de tela grande de ponta.

A Omdia relata que no segundo trimestre de 2022, mesmo com as remessas globais de TV caindo 11% no trimestre, as remessas de TVs Hisense continuaram a aumentar em 5% no trimestre, com um aumento de 1,9 ppts no trimestre na participação do volume de remessas, tornando-se uma das marcas com maior crescimento no mercado global de remessas de TV e crescimento sustentado por três anos consecutivos.

A Hisense estima que suas remessas globais de TV ultrapassem 20 milhões de unidades em 2022, dentre as quais as remessas para o mercado chinês responderão por 35% e 65% para os mercados estrangeiros.

Os principais produtos e tecnologias avançadas melhoraram a tecnologia e a competitividade dos produtos da empresa no mercado. O sucesso mundial da TV Hisense não é uma coincidência, mas um reflexo da força tecnológica, da capacidade e da inovação da marca. À medida que as TVs Hisense continuam a ganhar mais reconhecimento do setor e do consumidor no mercado global, o processo de globalização da Hisense foi acelerado. Sob a iniciativa da Hisense, o setor de TV de tela grande e premium está testemunhando um enorme crescimento em escala global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886828/image_5015956_31316730.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense