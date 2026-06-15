Domino's® agrega orilla rellena de parmesano a su mejor oferta de la historia justo a tiempo para los partidos de fútbol más importantes

"Domino's es tan fanática de la orilla rellena de parmesano como los fanáticos del fútbol lo son de este deporte", afirmó Lindsay Hettling, vicepresidenta de marketing de Domino's. "La calidad superior suele tener un precio más alto, pero no en Domino's. Creemos en ofrecer más a nuestros clientes sin que tengan que pagar más. Ahora, los clientes tienen más opciones que nunca como parte de esta oferta, ya sea que deseen la orilla rellena de parmesano, la masa Pan Pizza, la masa estirada a mano o cualquiera de nuestras demás masas".

Para ofrecer aún más ventajas a los fanáticos hambrientos durante la temporada de fútbol estival, Domino's lanza su primer juego dentro de la aplicación, que brindará a los miembros del programa de fidelidad más oportunidades de ganar recompensas.

Domino's lanza su primer juego en la aplicación: Soccer Shootout

Domino's combina la pasión por el fútbol y la pizza en su primer juego dentro de la aplicación, Soccer Shootout, exclusivamente para miembros de Domino's Rewards. Soccer Shootout permite a los fanáticos probar su puntería lanzando ingredientes a una pizza que se mueve, con la oportunidad de ganar puntos de fidelidad extra y ofertas exclusivas, como descuentos en pedidos futuros.

Soccer Shootout está disponible desde ahora y hasta el 19 de julio para los miembros de Domino's Rewards dentro de la aplicación de Domino's, en la sección My Rewards.

Para aprovechar el Best Deal Ever de Domino's, haga su pedido en dominos.com o en la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizza para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,300 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20,400 millones en los últimos cuatro trimestres anteriores al 22 de marzo de 2026. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del primer trimestre de 2026. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas del país en 2025 a través de sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas innovadoras de pedidos.

Pedidos - dominos.com

Información de la empresa - biz.dominos.com

Activos multimedia - media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza