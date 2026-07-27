Domino's® ofrece descuentos de verano: todas las pizzas del menú tienen un 50 % de descuento, del 27 de julio al 2 de agosto

Los clientes pueden disfrutar de un descuento del 50 % en cualquier pizza, independientemente del tamaño, el tipo de masa y los ingredientes que elijan.

ANN ARBOR, Míchigan, 27 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El verano ahora es mucho más sabroso. Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) quiere ayudar a sus clientes a disfrutar al máximo de la temporada ofreciendo un 50 % de descuento en todas las pizzas sobre el precio de carta, del 27 de julio al 2 de agosto.

La oferta estará disponible para entrega a domicilio o para llevar (take-away) y se podrá canjear en dominos.com, a través de la aplicación móvil de Domino's, por teléfono o en persona.

Domino’s ofrecerá descuentos de verano con un 50 % de ahorro en todas las pizzas sobre el precio de carta, del 27 de julio al 31 de agosto.

"El verano es la época ideal para tener recuerdos, ya sea en una reunión en el jardín, una noche de cine en familia o simplemente compartiendo una comida con amigos", comentó Frank Garrido, vicepresidente ejecutivo y director de restaurantes de Domino's. "Durante una semana, los clientes podrán disfrutar de un 50 % de descuento en cualquier pizza sobre el precio de carta, sin importar el tipo de masa ni los ingredientes. Es una oportunidad estupenda para probar algo nuevo o disfrutar de sus pizzas favoritas por menos dinero".

La oferta de Domino's del 50 % de descuento se aplica a todas las pizzas que figuran en la carta. Los clientes pueden personalizar su pedido con los ingredientes que deseen, elegir entre seis tipos de masa o disfrutar de una de las pizzas especiales de Domino's, todo a mitad de precio.

Las combinaciones de pizza más populares del verano

¿Necesita ayuda para decidir qué pedir? Los chefs de Domino's Pizza han compartido algunas de sus combinaciones favoritas de pizza, inspiradas en el calorcito del verano y las barbacoas en el jardín:

Crunchy Thin Crust con sabrosa salsa de tomate, queso 100 % mozzarella, pepperoni, piña y jalapeño Consejo de experto: mójela en la salsa dulce de mango y habanero de Domino's.

Parmesan Stuffed Crust con salsa barbacoa a la miel, queso elaborado con 100 % de mozzarella, pollo de primera calidad, beicon ahumado y mezcla de quesos cheddar

Hand Tossed Crust con salsa de tomate de sabor intenso, queso 100 % mozzarella, ternera, beicon, champiñones frescos, cebolla fresca, tomate cortado en dados y queso provolone rallado

Acerca de Domino's Pizza ®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la mayor cadena de pizzerías del mundo, con una importante presencia tanto en el servicio a domicilio como en las ventas para llevar. La compañía se encuentra entre las principales cadenas de restaurantes públicas del mundo, con una red global de más de 22 500 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de 20 600 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres finalizados el 14 de junio de 2026. Su red está formada por propietarios de franquicias independientes, que representaban el 99 % de los establecimientos de Domino's a finales del segundo trimestre de 2026. En Estados Unidos, Domino's generó más del 85 % de las ventas minoristas del país en 2025 a través de canales digitales y ha desarrollado numerosas plataformas innovadoras para realizar pedidos.

Pedidos: dominos.com

Información sobre la empresa: biz.dominos.com

Recursos multimedia: media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza