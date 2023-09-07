DOVE 發起 #FREETHEPITS 活動，在紐約最盛大時裝週期間激發女性的腋下自信

炎炎夏日未曾消散，時尚界逐漸升溫，無論是在地鐵站台上，還是在舉辦紐約最盛大時裝週的街道上，女性自然希望能夠擺脫束縛，保持舒適。但隨著氣溫逐漸升高，女性對腋下的不安全感也會隨之增加。當她們感覺腋下不適時，七成的女性不太可能按照自己想要的方式穿衣、參加社交活動、約會等。*此外，Dove 的腋下信心調查（2022 年）發現：

80% 的女性認為社會應提倡「理想的」腋下；大多數人認為「理想的」腋下應該是無毛、光滑、無味、膚色均勻的

58% 的女性表示她們因腋下而被他人評頭論足

56% 的女性表示會因腋下狀況而對自己進行評判

82% 的女性對自己的腋下感到尷尬

今年 9 月，Dove 將在時裝週期間掀起了一場時尚風暴，讓女性能夠拒絕對腋窩的刻板印象，克服腋下焦慮。時尚達人從四面八方彙聚紐約，幫助定義時尚和審美的下一次演變，Dove 將邀請他們挑戰審美的現狀並參與 #FreeThePits 活動 - 無論腋下是什麼狀況。所有女性都應該對自己的腋下充滿信心，而不應受到評判。

9 月 7 日（星期四），即紐約時裝週的第一天，Dove 的「Pit Stop」活動將於美國東部時間上午 9 點至下午 5 點在切爾西廣場（第 9 大道和第 14 街交匯處）亮相。消費者可以駐足展示自己的腋下，獲得包含 Dove 除臭劑的腋窩護理套裝、一張免費的地鐵卡（兩次乘車，價值 5.80 美元）和其他贈品，讓他們保持清新和自信（贈完即止）。

Dove 除臭劑全球副總裁 Bianca Cancellara 表示：「從一開始，Dove 就全力以赴倡導積極的美麗體驗，包括改變對腋下的陳舊看法，拒絕狹隘的美麗標準，無論腋下是什麼樣，讓女性都能自信地接納自己的腋下。我們很高興能直接與女性建立聯絡，特別是在紐約著名的時尚週期間，來自世界各地的女性齊聚一堂，重新定義和慶祝時尚和審美的下一次演變。」

Dove 相信所有腋窩都值得呵護。是時候讓腋下免受評判。與 Dove 一起拒絕對腋下的成見，分享您的腋下故事，標記 @Dove 和 #FreeThePits，接納您完美的腋窩。要了解有關 Dove 和 #FreeThePits 活動的更多資訊，請瀏覽 Dove . com 並在社交媒體上關注 @Dove。

*2022 年 Dove 腋下信心調查

關於 Dove

Dove 於 1957 年在美國成立，隨後推出了美容香皂，其專利配方是溫和的潔面乳與 1/4 保濕霜的混合。Dove 的傳統配方以保濕為基礎，公司注重實證，不輕做承諾，使其從一家美容香皂生產商發展成為世界上最受歡迎的美容品牌之一。女性一直是我們靈感的源泉，我們從一開始就全心全意為所有女性提供優質護理，並在廣告宣傳中倡導真正的美麗。Dove 相信美麗屬於每個人。美麗應是自信的源泉，而不是焦慮的成因。Dove 的使命是激勵世界各地的女性與自身外表建立積極的關係，並發掘個人的美麗潛能。

60 年來，Dove 一直致力於在其工作中拓寬對美麗的狹隘定義。Dove 立下「Dove 真實美麗之誓」：

以誠信、多元化和尊重的態度塑造女性形象。我們塑造不同年齡、體型、種族、髮色、類型和風格的女性形象。

描繪現實生活中的女性，杜絕數位失真，並且所有影像均得到所描繪女性的認可。

透過世界上最大的自尊教育提供者「Dove 自尊專案」，幫助年輕人建立對身體的自信和自尊。

關於 Unilever North America

Unilever 是全球領先的美容及個人護理、家庭護理、食品和茶點產品供應商之一，產品在 190 多個國家/地區均有銷售，每天有 34 億人使用公司的產品。我們擁有 148,000 名員工，2021 年的銷售額達到 524 億歐元。我們一半以上的業務分佈在發展中國家和新興市場。世界各地的家庭使用我們的約 400 個品牌，包括 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 和 Vaseline 等標誌性品牌。

我們的願景是成為永續業務的全球領導者，並展示我們以目標為導向、面向未來的業務模式是如何帶來豐碩成果的。一直以來，我們都有不斷進取、勇擔責任的傳統。該傳統的歷史可追溯到我們的創始人 William Lever 所處的時代，他在 100 多年前就推出了世界上第一個目的明確的品牌「Sunlight Soap」，並且這個傳統也是我們今天經營公司的核心理念。

Unilever Compass 是我們的永續業務戰略，旨在幫助我們實現卓越的績效，並推動永續和負責任的增長，同時還：

改善地球的健康水平；

提升人類的健康、信心和福祉；以及

為建設更公平、更具社會包容性的世界做出貢獻。

雖然任重而道遠，但在過去的一年裡，我們在標準普爾的道瓊斯永續發展指數中取得行業領先地位，在 CDP 的氣候、水和森林基準中獲得「AAA」地位，並且連續第 11 年在 GlobeScan/SustainAbility 永續發展領導者調查中被評為排名第一的公司，對此我們深以為傲。

有關 Unilever U.S. 及其品牌的更多資訊，請瀏覽：www.unileverusa.com

媒體聯絡 ： Annie Rehm, [email protected]

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